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EBRD, Rönesans’a 75 milyonluk finansman sağlayacak

19.12.2022 - 14:33 | Son Güncelleme :
EBRD, Rönesans’a 75 milyonluk finansman sağlayacak | Ekonomi Haberleri

EBRD, Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.'ye sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere yeni bir finansman sağladı. Anlaşma ile şirkete 75 milyon euroluk uzun vadeli finansman sağlanacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rönesans Holding'in grup şirketi olan Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.'ye hastane kamu-özel ortaklığı (PPP) yatırımları için 75 milyon euroluk uzun vadeli finansman sağlayacak. EBRD’nin sağlık sektörünü desteklemek için sağladığı anlaşma ile ilgili olarak EBRD yetkilileri ve Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Finansman gelirleri, EBRD’nin kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirme yaklaşımı doğrultusunda Rönesans Sağlık Yatırım'ın yatırım harcamalarının finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Şirketin Türkiye’de tamamlanan ve devam eden sağlık projelerinde toplam 9 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

EBRD’NİN ŞİRKETİMİZE GÜVENİ ÇOK DEĞERLİ

İmza töreninde konuşan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Sağlık sektöründeki yatırımlarımız çerçevesinde EBRD ile uzun soluklu iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'de sosyal donatı projelerine yapılan yatırımlara büyük önem veriyoruz. Özellikle EBRD'nin sağlık altyapı çalışmalarına desteği ve şirketimize olan güveni çok değerli” dedi.

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Holdingin 30 ülkedeki şirketleri ile gerçekleştirdiği yatırım ve satın almalarını sadece sağlık sektöründe değil, enerji ve endüstriyel tesislerde de sürdürdüğünü belirten İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans olarak en büyük önceliğimiz, insana değer katmak, sürdürülebilir bir geleceği odağımıza almak. Toplumsal kalkınmayı ve yeşil, düşük karbonlu yatırımları destekleyen bu ve benzeri finansmanlar, sürdürülebilirliğe daha çok odaklanmamıza imkan tanıyor. Rönesans Holding olarak sağlık, sanayi ve enerji başta olmak üzere yeni yatırımlarımızda sınıfının en iyisi verimli teknolojileri kullanarak karbon salınımını minimumda tutmayı hedefliyoruz. Bu projenin ve EBRD iş birliğinin bizim için en önemli yönlerinden biri toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda yapacağımız çalışmalar. Daha önce de gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmalarla Rönesans'ın insan kaynakları süreçlerini, politika ve prosedürlerini sözleşmeli pozisyonlar da dahil olacak şekilde kapsamlı biçimde güçlendirerek, sağlık sektöründe kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesini sağladık. Şimdi, çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

İş birliğini değerlendiren EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, "Şirket ile uzun bir ortaklık geçmişimiz var ve bu projede onlarla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje hastane altyapı yatırımlarını güçlendirerek, şirketin ülke genelindeki en geniş sosyal altyapı ve Kamu Özel İşbirliği platformuna dönüşümünü sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bu proje Rönesans Sağlık Yatırım’ın finansal dayanıklılığını ve sürdürülebilirlik performansını da artıracak. Rönesans’ın tüm çalışmalarının Türkiye’deki sosyal altyapı projelerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

RÖNESANS SAĞLIK YATIRIM KAPSAMLI BİR PLAN UYGULAYACAK

Yapılana açıklamaya göre, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir kalkınmanın en yüksek standartlarını takip eden Rönesans Holding ve Rönesans Sağlık Yatırım, EBRD iş birliği sürecinde kurumsal yönetişim ve iklim riski yönetimini geliştirmek için kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı uygulayacak. Ayrıca Rönesans Sağlık Yatırım, daha önce EBRD, IFC ve CDC (Birleşik Krallık'ın eski kalkınma finans kurumu) tarafından hazırlanan kılavuz belgeye uygun olarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda uygulanabilir adımlar atacak.

Öte yandan şirketin, Fransız Meridiam Uluslararası Yatırım Fonu ve Japon Sojitz ile beraber hayata geçirdiği 5 hastanenin tümü LEED GOLD sertifikasına sahip olup Meridiam, Samsung C&T ve İstanbul Portföy ile hayata geçireceği yeni sağlık yatırımının da LEED (Enerji ve çevresel tasarımda liderlik) sertifikası alması planlanıyor. EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye’de neredeyse tamamı özel sektöre olmak üzere yaklaşık 17 milyar euro yatırım yaptı. EBRD'nin 7,3 milyar euroluk Türkiye portföyü, Banka'nın yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında en büyüğüdür.


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