ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 27 Nisan altın yorum

Ons altın fiyatları yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı da ons altındaki düşüşün etkisiyle geriliyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri ve kritik seviyeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken; bugünkü işlemlerde 1881 dolar seviyesine kadar gerileyerek 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yaklaşmasıyla baskılanırken; dolar endeksinde yaşanan yükselişin etkisiyle de geriliyor. Dolar endeksi bugün içerisinde 103,10 seviyesine kadar yükselerek, 23 Mart 2020 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1907 dolar seviyesini; şu dakikalarda ise yüzde 0,98 oranında düşüşle 1886 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 906 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 904 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 908,94 lira seviyesini, en düşük ise 897,20 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 17:06 itibarıyla yüzde 1,00 oranında düşüşle 899,03 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1487 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 113 liradan işlem görüyor.

BU HAFTA İÇİN GÖRÜNÜM PEK OLUMLU DEĞİL

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Fed'in şahin para politikası ve Çin'de salgın nedeniyle karantina önlemlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair endişeler, aynı zamanda devam eden savaş ve yeni hamlelerin açıklanması, piyasalarda tedirginliğe yol açıyor. Ons altında bir tarafta Fed'in politikası bir tarafta savaş derken iki konu arasında kendisini sıkıştırdı. Bu nedenle yatay ve zayıf seyirlerin olduğu görülüyor. Bu hafta için görünüm pek olumlu değil.

Küresel borsalarda da zaman zaman satışların derinleştiğini izliyoruz. Bu nedenle ana resimde ons altında da oynaklık devam edecektir. Özellikle 4 Mayıs Fed toplantısına kadar ons altında bir yönden bahsetmek zor olabilir. Fed'in mesajları doğrultusunda ons altında da tepkilerin daha da belirginleşmesi beklenebilir.

Teknik olarak ele aldığımda, bugün 1887 dolar seviyesinden destek buldu. Ons altın bu desteğin altına sarkarsa bir sonraki desteği 1875 dolar seviyesinden geçiyor. Bu desteklerden tepkiler geldikçe, geri çekilmelerde sınırlı kalabilir. Ancak bu desteklerin altına doğru bir eğim satışların 1835 dolar desteğine doğru sürmesine neden olacaktır.

Hatırlayacak olursak, şubat ayına kadar 1835 dolar üzeri hareketlerinde zayıf kalmış ve genelde bu seviyenin altında seyirler izlenmişti. Bu nedenle burası önemli bir ana destek konumunda. Şu an için bu destekten uzağız ve Fed'e kadar test edilmesini pek beklemem. Önümüzdeki haftalar için olası satışların devamında ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Tepki alımlarında 1900 dolar seviyesinin üzerinde 1916 dolar kısa vadede izlenecek direnç noktası olarak bulunuyor.

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