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TSB Başkanı Benli: Sigorta Sektörü Reformlarla Büyüyecek

27.04.2022 - 15:28
TSB Başkanı Benli: Sigorta Sektörü Reformlarla Büyüyecek | Ekonomi Haberleri

TSB Başkanı Benli, "Planlanan reformların hayata geçirilmesiyle 2024’e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL’ye ulaştırmayı; penetrasyon oranını %3,5’e çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sektörün gücü ve gelecek planlarına yönelik açıklamalarda bulundu. 403 milyar TL’lik fon kapasitesine sahip sektörün ekonominin itici güçlerinden biri olduğuna değinen Benli, Türkiye’nin uzun vadeli finansman ihtiyacına önemli bir katkı sunduğunun da altını çizdi.

Türkiye’de sigorta sektörünün büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Benli şöyle konuştu: “Ülkemizde sigortacılıkta penetrasyon oranı her yıl artsa da daha iyi yerlere gelebilmesi mümkün. 85 milyon vatandaşımıza sigorta güvencesini daha iyi anlatmayı, sigortalanmayı ve sigorta okuryazarlığını hızla artırmayı hedefliyoruz. Penetrasyon oranı dünya genelinde %7,4 iken ülkemizde bu oran %2,2 civarında. Bu oranı yükseltmek amacıyla, ‘Vizyon 2024’ projesiyle yol haritamızı belirledik. Yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz Uğur Gülen, Ahmet Yaşar, Taylan Türkölmez ve Cemal Kişmir ile birlikte bu yolda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.”

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“HEDEFİMİZ, 2024’E KADAR BRÜT PRİM ÜRETİMİNİ 299 MİLYAR TL’YE ULAŞTIRMAK”

Benli, Vizyon 2024 projesini şu sözlerle açıkladı: “Bu proje ile sektörümüzün potansiyelini gerçekleştirmesinin önündeki yapısal zorluk ve bariyerlere işaret ederek, atılması gereken adımları belirledik. Türkiye’nin ihtiyaçlarını, en iyi uygulamaları ve dünyadaki örnekleri analiz ederek reform fikirlerini oluşturduk. Detaylı hesaplar yaparak ilgili branşların 2024 prim üretimleri ve poliçe adetlerine ilişkin beklentilerimizi ortaya koyduk. Buna göre planlanan reformların da hayata geçirilmesiyle 2024’e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL’ye ulaştırmayı; penetrasyon oranını %3,5’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

TRAFİK VE SAĞLIK SİGORTALARINDAKİ MALİYET ARTIŞI

TSB Başkanı, trafik ve sağlık sigortalarında artan maliyetlerin sektöre etkisine de dikkat çekti. Benli, sağlık sigortalarında muayene ücretleri, ilaç fiyatları ve tıbbi malzeme fiyatları gibi pek çok kalemdeki artış nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini belirtti. Trafik sigortalarında ise, 2021 yılında maliyetlerde öngörülemeyen bir artış yaşandığını ve 2022’de de seyrin bu yönde devam etmesinin beklendiğini belirten Benli bazı çözüm yollarına işaret etti: “Trafik sigortalarında, gelişmiş ülkelerde düzenleyici otoritelerce teşvik edilen ‘eşdeğer parça’ kullanımının bizde de teşvik edilmesi ve böylece maliyetlerin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanması büyük önem arz ediyor. Trafik Kanunu’nda ve Trafik Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişikliklerle tazminat hesaplamalarında standardizasyon sağlandı. Bu durumun devam etmesi maliyetlerin öngörülebilir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır.” 

BİR YILDA 132 BİN SİGORTALININ 1,6 MİLYAR TL KREDİ BORCU KAPATILDI

Atilla Benli, gündemlerindeki diğer önemli maddeleri ise Kredi Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) olarak açıkladı. Benli’nin verdiği bilgilere göre; 2021 yılında Kredi Bağlantılı Hayat Sigortası ile 132 bin sigortalının 1,6 milyar TL tutarında kredi borcu sigorta şirketleri tarafından kapatıldı. Sadece COVID-19 bağlantılı vefatlar için üstlenilen tazminat tutarı 661 milyon TL olurken, bu tutar hayat şirketlerinin toplam üstlendiği tazminatlarının yaklaşık %40’ını oluşturdu. Sağlık sigortası teminatları kapsamında olmamasına rağmen şirketlerimiz COVID-19 kaynaklı tazminat ödemesinde bulunarak, bir kez daha sigortalılarımızın zor günlerinde yanlarında olduğunu göstermiş oldu.  TSB Başkanı hem sigortalıları hem de bankaları olası riskler karşısında daha korunaklı kılan bu ürünün pek çok açıdan kritik bir görev üstlendiğinin daha iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı. 

“BES YATIRIM DANIŞMANLIĞI EMEKLİLİKTE REFAHI ARTIRACAK”

Son düzenlemelerle emeklilik şirketlerinin yatırım danışmanlığı yapabilmesini “Emeklilikte refah artışına ve uzun dönemli birikim bilincine önemli bir katkı” olarak yorumlayan Benli, BES ile ilgili güncel bilgileri de aktardı: 

“Son iki yılda devletimizin teveccühleri ile önemli bir safhaya geçildi. Uzun vadeli tasarruf dendiğinde BES’in ilk tercih edilen ürünlerden olmasının heyecanı içindeyiz. Emeklilik Gözetim Merkezi, 15 Nisan’da; OKS dâhil sistemdeki toplam katılımcı sayısının yeni bir eşiği daha aşarak 13,6 milyon seviyesine ulaştığını açıkladı. BES ve OKS’de toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil olmak üzere toplam 285 milyar TL’ye ulaştı. Devletin sisteme verdiği destek 28 milyar TL’ye çıkarken, 18 yaş altı çocukların sistemdeki fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 785 milyon TL’yi aştı. Sistemdeki 18 yaş altı çocuklarımızın sayısı da 302 bini aştı.”

Benli, “Katılımcıların BES’te birikim yaparken konut sahibi olmalarının teşvik edilmesi amacıyla Konut BES, yurt dışında yerleşik kişiler ile şirketlerinin tasarruflarını ülkemizde değerlendirmelerini sağlayacak Yuvam BES uygulamasına ilişkin mevzuat değişiklikleri planlanıyor. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz” dedi. 

 


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