  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum
‹ Önceki Haber Gazprom, Bulgaristan ve Polonya’ya gaz arzını kesti Gazprom, Bulgaristan ve Polonya’ya gaz arzını kesti Sonraki Haber › Altın fiyatları 2 ayın dibinde! 1887 dolar seviyesi kritik Altın fiyatları 2 ayın dibinde! 1887 dolar seviyesi kritik

Dolar kurunda son durum

27.04.2022 - 11:19
27 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14,80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14,7770 TL seviyesini, en yüksek ise 14,8150 TL seviyesini görürken; kur saat 11:11 itibarıyla 14,8125 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,7880 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,7290 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6306 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 102,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0615 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,73 seviyesinde bulunuyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,37% Hacim : 40.688 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.399 27.04.2022 Yüksek 2.454
Açılış: 2.423
14,8142 Değişim: 0,11%
Düşük 14,7775 27.04.2022 Yüksek 14,8399
Açılış: 14,7986
15,6475 Değişim: -0,63%
Düşük 15,5991 27.04.2022 Yüksek 15,7886
Açılış: 15,7466
898,67 Değişim: -0,85%
Düşük 896,70 27.04.2022 Yüksek 908,94
Açılış: 906,36
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.