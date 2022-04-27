27 Nisan dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 14,79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 14,80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 14,7770 TL seviyesini, en yüksek ise 14,8150 TL seviyesini görürken; kur saat 11:11 itibarıyla 14,8125 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15,7880 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,7290 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6306 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,26 oranında yükselişle 102,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0615 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,17 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,73 seviyesinde bulunuyor.

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