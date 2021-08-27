gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 28 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1803 dolar seviyesinde bulunuyor. ALB Forex Araştırma Müdürü Çayırlı, bugün Fed başkanı Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmadaki piyasa beklentilerini ve Afganistan’da yaşanan patlamaların altın fiyatları üzerindeki etkilerini bigpara.com’a değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altın fiyatları hafta boyunca, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saati ile 17.00'de Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklı dalgalı bir seyir yaşarken; dün Afganistan'da yaşanan patlamalar sonrası jeopolitik risk algısının yükselmesiyle ons altın fiyatları bugün sınırlı yükseldi. Bugün Powell'ın konuşmasında tahvil alımı limitinin azaltılması ya da zamanlamasıyla ilgili ipuçlarının verilmesi sonrası ABD dolarının dünyada değer kazanması, altın fiyatlarında ise düşüşler görülmesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi artan belirsizlikler ve Afganistan'da yükselen tansiyon altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1805 dolar seviyesini; en düşük ise 1791 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.64 oranında yükselişle 1803 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 485 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 487,35 lira seviyesini, en düşük ise 482,52 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 10.18 itibarıyla yüzde 0.71 oranında yükselişle 486,60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 249 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA ‘AFGANİSTAN’ YÜKSELİŞİ

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Fed başkanı Powell’ın bugün Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma öncesinde dalgalı bir seyir izleyen ons altın fiyatı, dün Afganistan’da yaşanan patlama sonrasında jeopolitik risk algısının fiyatlara yansımasıyla bu sabah itibariyle yeniden 1805 dolara kadar yükseldi. Haftaya 1776 dolar seviyesinde başlayan ons altın fiyatı hafta içinde Fed’e dair beklentilerin değişmesiyle 1809 dolara kadar yükselmesinin ardından ABD’deki aşı çalışmalarının iyimserliğiyle 1780 dolara kadar gerilemişti, Jackson Hole öncesinde yaşanan patlama ise kritik saatlere yaklaşırken fiyatı yeniden 1800 dolarına üstüne taşıdı.

Bu akşam ABD ekonomisi ve Fed’in tahvil alım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak olan Başkan Powell’ın vereceği mesajlar takip edilecek. Düşük bir ihtimal olarak değerlendirilen, tahvil programının limitinin azaltması veya yol haritası çizilmesi ABD dolarında değer artışına neden olup, kıymetli madenlerde satış yaşanmasına neden olabilir.

Küresel tedarik sıkıntısının neden olduğu ekonomik yavaşlama ve bu durumun istihdam piyasası üzerindeki olumsuz etkisinden bahsedilmesi, delta varyantının ekonomide aksaklığa neden olabileceği vurgusuyla ekonomik gelişmenin istenen düzeye gelene kadar ekonominin destekleneceği mesajı verilmesi halindeyse, ABD dolarında değer kaybı yaşanıp ons altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarında artış yaşandığı görülebilir.

Diğer yandan küresel altın talebi Hindistan’da olduğu gibi Almanya’da da artmaya devam ediyor. Dünya altın konseyinin rakamlarına göre Almanya’da fiziki altın talebi son altı ayda yüzde 35 arttı. ABD ekonomisi ve Fed’e dair gelişmeler izlenmeye devam ederken, fiziki talepte yaşanan artış ons altını yükseliş trendi üzerine tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Özelikler küresel enflasyon oranlarında görülen yükselişin devam etmesi, ülkelerin talebini canlı tutmaya devam edebilir.

Ons altını teknik olarak incelendiğinde, son üç yıldır devam eden ve 1400 doların üzerine geçilmesiyle hız kazanan yükseliş trendinin devam ettiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl test edilen 2070 dolar seviyesinden başlayan düşüş trendi ise kısa vadede etkisini koruyor. Uzun vadeli hareketlerde yükseliş trendinin sonladığından bahsetmek için 1670 dolar desteğinin altına geçilmesi gerekiyor, düşüş trendi ise 1870 dolar seviyesine direnç oluşturmuş durumda. İlerleyen süreçte 1870 dolar üzerindeki hareketlerde altın fiyatının hızla yükseldiğini görebiliriz.

Yakın dönemli fiyat hareketlerinde ise 1810 dolar ve 1830 dolar seviyeleri ilk direnç seviyeleri olarak görülüyor. Temmuz ayında iki kez test edilen 1830 üzerine geçilmesi halindeyse 1870 dolara doğru alımlar hız kazanabilir. Fed’den gelebilecek şahin mesajlar ise kısa vadede ons altın fiyatını 1750 ve devamına 1670 desteklerine doğru geri çekebilir.

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