dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 27 Ağustos dolar yorum

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Dolar fiyatlarında son durum

27.08.2021 - 09:49
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.39 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9,87 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.40 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.38 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.3691 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4072 TL seviyesini gördü. Kur, saat 09.41 itibarıyla yüzde 0,01 oranında yükselişle 8.3912 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 9,8371 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 9,8760 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.5092 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.21 oranında yükselişle 93,02 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1768 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.34 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.97 seviyesinde bulunuyor.


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