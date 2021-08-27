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Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde

27.08.2021 - 10:43
Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 39 ayın en yüksek değeri olan 100,8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda 100,1 iken ağustosta yüzde 0,7 artarak 100,8 değerine yükseldi. Bu değer 39 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Mayıs 2018'de 101,7 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

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Reel kesim güven endeksi geçen aya göre ağustosta yüzde 0,1 artarak 112,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 116,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 110,3, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 yükselişle 92,4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,6 azalarak 78,2 değerine geriledi.


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