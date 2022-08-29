Altın yorum 29 Ağustos: Ons, çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başlarken; düşüşte Fed Başkanı Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar etkili oldu. Yeni haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdamı… Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, altın fiyatlarındaki olası senaryoları Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlarken; 1720 dolara kadar gerileyerek 27 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte geçtiğimiz cuma Jackson Hole sempozyumunda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın konuşması etkili oldu. Başkan Powell, yaptığı açıklamalarda yüksek enflasyon sebebiyle belirli bir süre daha yüksek faiz uygulayacağını vurgulamıştı.

Powell’ın açıklamalarından sonra risk iştahı azalırken; hisse senedi piyasalarında düşüşler yaşandı. ABD tahvil piyasasına satış gelirken; ABD 2 yıllık tahvil faizi 15 Kasım 2007 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, bugünkü işlemlerde 3,13 seviyesine kadar yükseldi. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, 109,48 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesinde bulunuyor. Doların güvenli liman olarak görülmeyle ons altın fiyatları gerilerken; yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak. Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında şu an Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak olan ağustos ayı ABD tarım dışı istihdamı… Fed’in faiz artırımlarında yol haritasını belirlemede, tarım dışı istihdam ve enflasyon verisi oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Ekonomistlerin beklentilerinden kuvvetli gelecek bir verinin faiz artırımlarında Fed’in elini kuvvetlendirebileceği ve beraberinde dolarda daha fazla güçlenme ve altında değer kaybı yaşanması beklenebilir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1738 doları; en düşük 1720 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,61 oranında düşüşle 1727 dolardan hareket ediyor.

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 1015 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1007 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1017,23 lirayı, en düşük ise 1005,68 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 14:10 itibarıyla yüzde 0,51 oranında düşüşle 1010,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1664 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 851 liradan satılıyor.

ONS ALTIN İÇİN KISA VADEDE OYNAKLIK SÜRÜYOR

Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

Fed Başkanı Powell'ın cuma günkü konuşması sonrasında ons altın ivme kaybetmeye başladı. Powell, ekonomik verilere bağlı olduklarını yinelerken, yüksek faiz ortamının bir süre daha devam edeceğinin altını çizdi. Önümüzdeki üç Fed toplantısı için faiz artış beklentilerinin devam ettiği bu ortamda, istihdam ve enflasyon verileri de Fed'in beklentilerini etkileyecektir. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam haftası ve cuma günü açıklanacak veri, beklentiler açısından kritik. Özellikle Powell sonrası ilk önemli veri olması sebebiyle piyasalarda oynaklık izlenebilir.

En son temmuz ayı istihdam verileri beklentileri aşmış ve Fed’in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artışını desteklemişti. Cuma günü gelecek olan veri eğer beklentilerin üzerinde gelirse bu durumda 75 baz puanlık ihtimali daha da güçlenebilir. Olası böyle bir senaryoda dolar pozitif ve altın negatif şeklinde yorumlanabilir. Aksi senaryo içinse beklentilerin altında kalan zayıf bir istihdam verisi, 50 baz puanlık ihtimali güçlendirir ve ons altında sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketi destekler.

Ons altın için kısa vadede oynaklık sürüyor. Ancak bu yükselişlerin hala geçici bir yükseliş olduğu görüşündeyim. Piyasada birçok risk, fiyatları baskı altında tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altın yerine dolara yöneliyor olması, ons altın fiyatlarında da beklenen yükselişin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle bundan sonraki süreç içinde ons altın için ABD’den açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri, Fed üyelerinin konuşmaları yakından izlenmeli.

Dolar endeksi (DXY) son 20 yılın zirvelerinde seyrini sürdürüyor. An itibariyle 108,86 puan çevresinde işlem görüyor. Teknik olarak, DXY için 109,75 kritik bir direnç noktası, bu seviyenin aşılması, endeksin yükselişini daha da hızlandırabilir. Bu hafta için 109,75 direnci takip edilebilir. Ons altın içinse 1732 – 1750 dolar direnç noktaları olarak görülüyor. Özellikle 1750 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar hareketin devam etmesini destekleyebilir. Ancak 1750 dolar altında kaldıkça, yükselişinde zorlanması muhtemel olacaktır. Geri çekilmelerde, gün içi desteği 1720 dolar olarak görülüyor. Bu destek altında kapanışlarda satış baskısı hızlanabilir ve 1680 dolar desteği gündeme gelebilir.

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