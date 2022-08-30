Otellerde doluluk yüzde 71’e çıktı | Ekonomi Haberleri

Pandeminin etkilerinin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla birlikte turizmde başlayan canlılığın otel doluluklarına olumlu yansıması devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; dünya çapında veri ve analiz şirketlerinden STR’nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Temmuz 2022 Ülke Performans Raporu belli oldu. TÜROB tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Temmuz 2022 otel dolulukları, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 7.9 artışla yüzde 71.3 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 66.1, henüz pandeminin etkilerinin hissedilmediği Temmuz 2019’da yüzde 75.6 olmuştu. Buna göre, aylık bazda otel doluluklarının az da olsa Temmuz 2019’un altında kaldığı görüldü.

FİYATLAR ARTTI

Temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama oda fiyatları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 158 Euro’ya yükseldi. Söz konusu araştırmaya veri aktaran otellerin ağırlıklı olarak üst segment otellerden oluşması ve Antalya, Bodrum, İstanbul gibi turizm bölgelerindeki fiyat artışları Türkiye ortalamasının da yükselmesini sağladı. Öte yandan yılın ilk 7 ayında, yani Ocak-Temmuz 2022 döneminde Türkiye genelinde doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 artışla yüzde 63.3, ortalama oda fiyatları ise yüzde 33 artışla 104 Euro’ya yükseldi.

ANADOLU’DA GERİLEME VAR

Destinasyon bazında bakıldığında İstanbul’da Temmuz 2022 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15 artarak yüzde 80 oldu. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 69.6, Temmuz 2019’da yüzde 81.7 olmuştu. İstanbul, Ocak-Temmuz 2022 döneminde ise yüzde 70 doluluk yakaladı.

Antalya’da Temmuz 2022 otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artışla yüzde 74.1, Ocak–Temmuz 2022 döneminde ise yüzde 38 artışla yüzde 59.8 oldu. Anadolu otellerinde ise Temmuz 2022 ortalama dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.6 düşüşle yüzde 53.7, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 28 artışla yüzde 51.2 olarak gerçekleşti.

PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Dolulukları değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, turizmde ziyaretçi sayısı ve doluluklar açısından yükselişin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“2022 yılı için bugüne kadar devam eden yükselişin sürdüğünü izliyoruz. Henüz kesin rakamları veremesek de Ağustos 2022’nin yılın en iyi sonuç veren aylarından biri olacağını düşünüyoruz. İstanbul özelinde eylül ayı bugün için hiç fena görünmüyor. Özellikle tüm dünyada okulların açılış tarihiyle birlikte kültür turları ağırlıklı misafir ağırlamaya başlayacağız ve her yıl olduğu gibi misafir milliyetleri açısından baktığımızda istediğimiz çeşitliliği eylül ayından itibaren daha net göreceğiz. Ortadoğu kökenli turistlerin ilgisi devam etmekle birlikte Eylül itibarıyla yoğunluğu Avrupalı misafirlere bırakacaktır. Rusya, İran, İngiltere, Balkanlar, Bulgaristan, Latin Amerika, ABD ve Azerbaycan gibi turizm pazarlarımızda dikkat çekici oranlarda artışlar bekliyoruz.”

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