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Dolar kurunda son durum

29.08.2022 - 12:11 | Son Güncelleme :
29 Ağustos döviz fiyatları... dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,18 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,08 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,16 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,18 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,1490 TL seviyesini, en yüksek ise 18,1980 TL seviyesini görürken; kur saat 12:06 itibarıyla 18,1897 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,1170 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0862 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 21,2184 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.43 oranında yükselişle 109,28 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9942 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,45 seviyesinde bulunuyor.

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