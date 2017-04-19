Düğün sezonu yaklaşıyor, Altın mı yoksa Dolar mı alalım?

Bu durum tabi ilk olarak bize, düğünlerde yaklaştı altın mı takılır yoksa nakit mi sorusunu getiriyor. Gram altın alıcısı için değerlendirme yaparken, öne çıkan iki çarpan bulunuyor. Biri Dolar/TL diğeri ise ons altın. Öncelikle Dolar/TL’den başlamak istiyorum. Kur kritik 16 Nisan referandumunu atlattıktan sonra 3.62 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşasa da hafta ortasına doğru oluşan görünüm 3.65 – 3.72 aralığı. Tabi referandum sonrasında 3 ay daha uzatılan OHAL kararı var. Artık bu sürpriz bir durum değil bu nedenle karar kurda ani harekete neden olmadı. Fakat önümüzdeki süreçte ne tür bir yol haritası çizilecek erken seçim somut bir şekilde gündeme gelir mi kritik konu bu aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin planlanan tarihi olan 2019 yılı Mart ya da kasım ayına işaret eden bir açıklama yaptı. Fakat hükümeti o tarihten önce seçime doğru götürecek bir süreç TL’deki kırılganlığı tetikleyebilir. Bulunduğumuz nokta itibariyle kurda ne kötü ne iyi denilecek bir noktadayız ama kur için bu durum önemli bir yapıtaşı olabilir.

İkinci olarak referandum sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch ekonomik reformların faaliyete geçmesi Türkiye’nin kredi profilini pozitif etkileyebilir şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Diğer yabancı kuruluşlarda benzer şekilde yorumlar getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda mali politikalarda atılan adımlar ve bunların devam etmesi ve yeni reformların aktif hale gelmesi bu bağlamda yurtdışı yatırımcısının Türkiye’nin ekonomik görünümünü olumlu değerlendirileceği gibi bu rüzgârın içeride Dolar kuruna sirayet etmesi söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra diğer önemli husus ise enflasyon. Son alınan veriler ışığında artık çift haneli rakamlar sürpriz değil. Hele ki, ikinci yarıyıldan sonra birikimli kur etkisinin azalmasıyla birlikte enflasyondaki düşüş beklentisini de değerlendirince açıkçası mayıs verisi çok ciddi bir sıçrama yapmayabilir. Bu durumda kurda yukarı yönlü sınırlı etkiye sebebiyet verebilir. Gelelim, ABD dolarındaki etmenlere. ABD dolarında vergi reform paketi zaten Ağustos ayı sonrasına kaldı. Bu nedenle haziran ayı Fed’in faiz artırım ihtimalide %39 seviyesinde bulunuyorken, şimdilik bir faiz artışına dair dolar rallisi başlatacak bir ortam söz konusu değil. Buradaki kritik durumlar ABD & Kuzey Kore arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceği ve Suriye’ye karşı hamlelerin devam edip etmeyeceği. İşte oluşan bu jeopolitik risk algısının yanı sıra sınırımızdaki Suriye gelişmelerinin bizi de içine almadığı müddetçe var olan negatif hava Doları zayıf bırakacağı gibi kurdaki aşağı yönlü çekilmeyi destekleyebilir.

Dolayısıyla USD/TRY kurunda takip ettiğimiz aralık 3.55 – 3.75 bandı. Bu aralıkta yaşanacak geri çekilmeler kademeli alımlar için değerlendirilebilir.

Ons altında ise aslında yukarıda ABD doları için belirtmiş olduğum jeopolitik risk algısının yaratmış olduğu havanın sürmesi kıymetli metaldeki güvenli liman talebini canlı tutmaya devam edebilir. Ayrıca gelecek aylarda Euro bölgesindeki seçimleri de göz ardı etmemekte fayda var. Ama aksi bir durum için kıymetli metalde 1270$ – 1244$ aralığı aşağıda izlenebilir.

Sonuçta gram altın için bir teknik bir değerlendirmeyi (Dolar/TL * Ons Altın/31.1) formülünü kullanarak yaptığımızda kısa vadede aşağıda 145-148 TL bölgesi, yukarıda ise 150 – 153 TL bölgesi olmak üzere geniş bir aralıkta dalgalanabilir.