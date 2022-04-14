Bakan Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. Bu programla, işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz karşılayacağız. KOBİ’lerimizin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri yapmaları durumunda buradaki giderlerinin bir kısmını da biz karşılayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlattıklarını kaydetti. Varank, başlatılan programla birlikte işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacaklarını aktardı.

"G-20 VE AB ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA YER ALDIK"

Bakan Varank, "Önce pandemi, şimdi de savaş koşulları derken global ekonominin zorlu sınavlardan geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji ve emtia fiyatlarında görülmemiş artışlar küresel ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bu süreçte dünya ekonomileri adeta tel tel dökülürken Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2021 yılında kaydettiğimiz yüzde 11’lik büyüme performansı ile G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. Hamdolsun, 2022’de de bu trend devam ediyor. Geçen yıl 225 Milyar doları geçen ihracatımız bu yılın ilk çeyreğinde 60 milyar doların üzerine çıktı. Uluslararası piyasalardan kaynaklanan tüm kısıtlamalara rağmen, sanayi üretimimiz şubat ayında yıllık bazda yüzde 13 oranında arttı. Yine şubat ayında istihdamımız 30 milyonu geçerken işsizlik de yüzde 10,7 seviyesine geriledi. Bu olumlu gelişmeler önümüzdeki dönemde de inşallah artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

2021 yılında imalat sanayi sektörlerinde 9 bin 500’e yakın teşvik belgesi düzenleyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarının altını çizen Bakan Varank, "Bu belgelerde yapılması öngörülen yatırım tutarı 200 milyar liraya yaklaştı. Yatırımlar peyderpey tamamlanıp devreye alındığında üretim potansiyelimiz katlanarak artacak" dedi.

"TOGG, TRAFİĞE ÇIKTIĞINDA EKONOMİMİZDEKİ YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLACAK"

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda başlatılan Türkiye’nin Otomobili projesine değinen Bakan Varank, "Doğuştan ve yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz. Tabi mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaç da artıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdı. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık HİBE desteği sağlayacağız. Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum. Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ’lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ’lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"ENERJİ ETÜDÜ MALİYETLERİNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlattıklarını dile getiren Bakan Varank, "Bu programla, işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz karşılayacağız. KOBİ’lerimizin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri yapmaları durumunda buradaki giderlerinin bir kısmını da biz karşılayacağız. Örneğin ellerindeki verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek vereceğiz. Başvuruları bugün itibariyle başlatıyoruz. Bu programın, metal iş kolundaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bu nedenle de bütün işletmelerimizi koşulları inceleyerek bu destekten yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiledi. Fakat Türkiye tarihsel mirasıyla, dayanışma kültürüyle pandemiden en az etkilenen ülkeler arasında yerini aldı. Türkiye ekonomisindeki büyümeyi sanayi sektörü sürdürüyor. Bu sanayimiz aynı zamanda ihracatçı bir sanayidir. Kamuya olan sorumluluklarını yerine getiren, düzgün iş yapan ve örgütlü iş yeri olan tüm işletmelere Beyaz Bayrak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile Bakan Bilgin'e MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından hediye takdim edildi.

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