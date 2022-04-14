Euro/dolar paritesi 2 yılın dibinde | Döviz Haberleri

Euro/dolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın mesajları sonrası Mayıs 2020'den beri en dip seviyeyi gördü.

EuroDolar paritesi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'in faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarla 1.07 seviyesine kadar gerileyerek Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. Parite saat 17:46 itibarıyla yüzde 0,96 oranında düşüşle 1,0784 seviyesinde hareket ediyor.

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AMB Başkanı Lagarde, faiz toplantısı sonrası piyasaya verdiği mesajlarda varlık alımlarının sona erdirilmesinden sonra faiz artışlarına başlanacağını bildirdi. Açıklamalarda sıkılaşmada aceleci olunacağına dair bir sinyal olmaması Euro'da düşüşe neden oldu.

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