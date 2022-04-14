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AMB'den varlık alımı için 'hızlı sonlandırma' mesajı

14.04.2022 - 16:20 | Son Güncelleme :
AMB'den varlık alımı için 'hızlı sonlandırma' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, nisan ayı toplantısında faiz oranlarında beklentiler doğrultusunda değişikliğe gitmezken; varlık alımını üçüncü çeyrekte sona erdirme planını doğruladı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de tuttu.

Banka yaptığı açıklamada "Veriler, varlık alımlarının üçüncü çeyrekte bitirilmesini destekliyor. Net varlık alımı bitişi sonrası faizler zamanla yükselecek" şeklinde belirtti.

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ECB: LAGARDE VE KISA VADELİ ENFLASYON RİSKLERİ VURGUSU
Enver Erkan - Tera Yatırım Başekonomisti

ECB Başkanı Christine Lagarde, olağan para politikası toplantısı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi enflasyon görünümüne yönelik risklerin yakın vadede yukarı yönlü olduğunu söyledi. Lagarde’ın konuşmasından öne çıkanlar;

Ukrayna savaşı güven üzerine ağır bir yük getirdi. Ticaret kesintileri yeni kıtlıklara yol açıyor. Artan enerji fiyatları, talebi ve üretimi azaltıyor. Bu etkilerin kapsamı, çatışmanın gelişimine bağlıdır.

Ekonomideki toparlanma, Covid-19 pandemisinin azalmasıyla hızlandı.

Enflasyon baskıları birçok sektörde yoğunlaştı.

Büyüme, 2022 yılının ilk çeyreğinde zayıf kalmaya devam edecek. ECB, önümüzdeki dönemde yavaş büyüme bekliyor.

Asya'daki yeni pandemi önlemleri tedarik zinciri sorunlarına katkıda bulunuyor.

Pandemi sonrası sektörlerin yeniden açılması ve güçlü işgücü piyasası gelirleri destekleyecektir.

Enflasyon esas olarak enerji tarafından yönlendiriliyor. Ancak enflasyon daha yaygın hale geldi. Çekirdek enflasyondaki artış belirsiz.

İşgücü piyasası daha da gelişiyor. Ancak ücret artışı genel olarak sessiz kalıyor.

Ekonomik görünüme yönelik riskler aşağı yönlü. Aşağı yönlü riskler önemli ölçüde arttı.

Lagarde’ın enflasyon referansı çerçevesinde, bir önceki para politikası tebliği üzerinden de güncel riskler eklendiği için ECB’nin yüksek enflasyon olgusunu yoğun şekilde takip ettiğini gözlemliyoruz. Resesyon riski Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle ciddi anlamda artmış durumda, ancak enflasyon riski de ciddi şekilde arttı ve tüketimi baltalayan bir görüntüye kavuştuğunda ekonomik büyümeyi de etkileyecek. Haliyle destekleyici para politikaları eskisi kadar faydalı olarak değerlendirilmemektedir.

ECB tapering aşamasını tamamladıktan sonra faiz artışına geçmeyi planlıyor. Bunun için ters riskleri değerlendirerek ihtiyatlı bir yaklaşım benimseme yolunda. Tekrar etmekte fayda var; ECB yüksek ihtimalle faiz artıracak ancak Fed kadar hızlı bir şekilde değil. Fed – ECB ayrışması, aynı zamanda faiz hareketleri noktasında ABD – Avrupa ayrışımını da derinleştirecektir. 


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