Merkez Bankası'nın toplam rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Nisan ile biten haftada 952 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Nisan ile biten haftada 952 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 861 milyon dolar artarak 66 milyar 857 milyon dolardan 67 milyar 718 milyon dolara yükseldi.

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Altın rezervleri ise 8 Nisan haftasında 91 milyon dolar artarak 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

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