Linktera’ya 100 milyon lira yatırım | Şirket Haberleri

Linktera, gelecek 10 yılını tasarlamak için harekete geçti. Faaliyet gösterdiği sektörde liderlik gösterme potansiyeline sahip ve küresel rekabette öne çıkabilecek firmaların katma değer yaratması için kurulmuş olan Letven Capital, geçmiş aylarda 100 milyon TL’lik yatırımı ile Linktera’nın bu 10 yıllık büyüme planına ortak oldu.

Linktera, yakın zamanda kendi içinde başlatmış olduğu dönüşüm stratejisinin meyvelerini almaya başladı. 3 yıl önce başlattığı ‘servis şirketinden Ürün Şirketine’ geçiş yolculuğunda, geçtiğimiz ay Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi şirketi olan Letven Capital’dan 100milyon TL’lik yatırım alarak önemli bir iş ortaklığına imza attı. Linktera bu yatırım ile Türkiye ve Dubai’de bulunan merkez ve satış ofislerinin yanında yeni coğrafyalara açılmayı, mevcut ürünlere ilave olarak yeni ürün ve hizmetlere odaklanmayı planlıyor. Yapılan iş ortaklığı ve geleceğe dair planlar hakkında bilgi veren Linktera CEO’su Taşkın Osman Aksoy, “Yaptığımız iş, bizim keşfimiz değil; 130 yılı aşkın süredir yeryüzünün farklı coğrafyalarında verilen bir hizmet. Farkımız, bu işe bakış tarzımız; uygulamadaki mükemmeliyetçiliğimiz. Tamamıyla yerli ve milli olan şirketimiz ile yıllardır Türkiye için değer üretiyor, teknoloji geliştiriyoruz. Bunu yaparken geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 120milyon TL’lik AR-GE harcamasında bulunup, 30’un üzerinde AR-Ge projesi gerçekleştirdik. Son 3 yıl içinde 6 farklı ürünümüzü hayata geçirip satışlarına başladık. Tüm bunları her biri kendi alanında uzman ve aynı zamanda da girişimci olan 250’yi aşkın çalışma arkadaşımızın fikir ve hizmetleriyle gerçekleştirdik. Letven Capital ile yaptığımız bu yeni ortaklık ile temellerini attığımız bu ‘geleceği dönüştürme’ stratejimizi çok daha geniş bir coğrafi alana sunmayı hedefliyoruz.” dedi.



Yatırım iştahından memnunuz



Şirketlerin yatırım aldığı zaman bu sermaye girişini kullanma biçiminin o şirketin kendi yaptığı işe ve ülkesine bakışını da ortaya koyduğunun altını çizen Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, şu ifadeleri kullandı: “Şirketler yatırımcıların dikkatini ürettiği hacim ve kârlılık, geleceğe yönelik ellerindeki somut iş planlarının gücü, ve yarattığı geniş müşteri portföyü ve müşteri memnuniyetiyle çeker. Linktera gibi hizmet sağlayan ve teknoloji üreten şirketlerin son yıllarda yatırımcıların gözdeleri arasında yer alıyor olması bir tesadüf değil. Türkiye’de yazılım ve bilişim sektörünün büyüklüğü 23 milyar dolara ulaştı. Bir araştırmaya göre 2022’nin ilk 9 ayında Türkiye’de 208 teknoloji girişimi 1.5 milyar dolar yatırım aldı; bu tutar ile Türkiye, ABD ve İngiltere’nin ardından 3. sırada yer aldı. Yılın son çeyrek rakamlarıyla birlikte Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin 1.8 milyar dolar yatırım aldığı düşünülüyor. Bu rakam 2021 yılında 1.6 milyar dolardı. Türkiye’deki teknoloji şirketlerine dönük bu yatırım iştahından memnunuz.”

Fintech yolculuğumuz hızlanarak devam edecek.



2019 yılı sonunda bir servis ve hizmet firmasından Fintech şirketine dönüşme stratejisini benimseyen şirket, Linktera Labs adını verdiği şirket içi girişimcilik eko-sistemi ile elindeki bilgi ve tecrübeleri ürünlere çevirmeye başladı ve şu anda 6 farklı ürünü hayata geçirip satışlarına başlamış durumda. Linktera ürünleri hakkında bilgi veren Aksoy, ‘’Hayata geçirdiğimiz ürünlerin hepsi, müşterilerimizden gelen ihtiyaçlar ve onların derin iş bilgisini kullanarak hayata geçirdiğimiz ürünler – dolayısıyla hem mimari tasarım hem de fonksiyonellikte rekabetin bir hayli önünde. Diğer bir avantajımız, bu ürünlerin hepsi hali hazırda en az bir büyük müşteride kullanılıyor, ve öneriliyor olması. Bugün AktifBank’da kullanılan hazine önyüz ve fiyatlama ürünümüz SpineX dünya muadilleriyle rekabet edebilecek bir ürün. Yine BRM adını verdiğimiz Banka Raporlama Ürünümüz, yasal raporlamadan başlayıp altyapısı sayesinde diğer tüm banka raporlarının konsolide edilmesine imkan vermesi ile HSBC bankasına kullanılmakta. Son dönemde büyük hareketliliğin yaşandığı Dijital Bankacılık ürünümüz Payify ise, dijital cüzdandan sanal pos’a, kampanya yönetiminden sahtekarlık yönetimine kadar birçok alanda sıfırdan kurulacak bir Dijital Bankanın ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyor. Yeni dönemde bir yandan bu ürünlerimizin yaygınlaşması için emek harcarken, diğer yandan da yeni ürün yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz.’’



En büyük değer, Linktera ailemiz



Kurulduğumuz günden beri şirketimizde hep bir ‘aile’ kültürü yaratmaya odaklandıklarını belirten Aksoy, ‘’Farklı bir çalışan profili hedefliyoruz; kendilerine bir şans tanınması için beş-on yıl beklemek istemeyenleri. Boyundan büyük işlere kalkışmayı ve etrafında fark yaratmayı gerçekten isteyen birilerini. Ve biliyoruz ki muhteşem sonuçlar, asla tek bir kişinin marifeti değil, birbirlerini dengeleyen ve tamamlayan ekiplerin ürünüdür. Bu yüzden de yeni dönemde değer yarattıkça şirkete ortak olan bir çalışma anlayışına geçiyoruz. Bu yıl itibariyle şirketimizin belli bir orandaki hissesini fark yaratan ve bizimle Linktera yolculuğuna devam eden çalışma arkadaşlarımıza dağıtma kararı aldık.’’



Değişik coğrafyalara açılım sürecek



Birçok değişik iş sahasında faaliyet gösteren holding, şirket ve devlet kuruluşunun dijital dönüşümünde yanlarında bulunduklarının altını çizen Linktera CEO’su Taşkın Osman Aksoy, “Linktera’yı öne çıkaran iş modelimiz, müşterilerimize farklı işkollarında uçtan uca sunduğumuz danışmanlık, yazılım ve teknoloji hizmetleri. Risk yönetiminden yasal raporlamaya, süreç izleme ve geliştirmeden veri analitiği ve yapay zekaya, Robotik Süreç Otomasyonundan mobil uygulama yazılımına kadar farklı çözüm ve hizmetlere sahibiz. Eş zamanlı olarak bir müşterilerimizin iade süreçlerinin optimizasyonunu çalışırken bir başka müşterimizde iş makinalarının önleyici bakım ve servis tahminleme projesini yönetiyor, diğer müşterimizde sanal pos ve dijital bankacılık alt yapısını yazıyor, büyük ölçekli bir bankanın uçtan uca leasing platformunu hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 130’un üzerinde farklı projeye imza attık. Bugüne kadar ana hedef bu hizmetlerimizi Türkiye ve Dubai ofisimiz aracılığıyla orta doğu ülkelerine ulaştırmaktı. Bu yeni yatırımla birlikte hedeflerimiz arasında bulunan yurt dışı açılımını sürdüreceğiz. Yılın ilk yarısında Katar’da ve ikinci yarısında ABD’de birer ofis daha açıp tecrübe ve bilgi birikimimizi daha çok şirketle buluşturma imkanı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.



Hedef halka arz



Linktera’nın her zaman insan kaynağı gücü ile alanında öncü bir danışmanlık ve yazılım şirketi olduğunu ve daima insana yatırım yaptıklarını anlatan Taşkın Osman Aksoy, bu politikalarına hız vererek devam edeceklerini ifade etti. Aksoy, “Yeni yatırımı Ar-Ge ve insan kaynağı gücümüzü daha da artırmak için kullanacağız. Sürdürülebilir ve verimli olarak büyüyebildiğimizi gösterdik, şimdi sıra hızlı ve farklı coğrafyalarda büyüme ile tamamen yerli ve milli bir teknoloji şirketi olarak dünyaya açılmak ve ardından halka arz olmak” dedi.

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