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Petrol 75 doların altına geriledi

03.05.2023 - 11:50 | Son Güncelleme :
Petrol 75 doların altına geriledi | Emtia Haberleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen petrol fiyatları Mart ayından bu yana ilk kez 75 doların altına geriledi.

Brent petrol fiyatları düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı Mart ayından bu yana ilk kez 75 doların altına geriledi.

OPEC+ üyesi ülkelerin gönüllü olarak üretimlerini 1 milyon varilden fazla kısma kararı almalarının etkisiyle petrol Nisan ayında 87 dolara kadar yükselmişti. ABD ekonomisindeki sorunlar, bankacılık krizi, Çin ekonomisindeki zayıflığın devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye başladı.

Küresel ekonomide zayıflama oluşacağı beklentisi petrole olan talebi de azaltacağından düşüş hızlandı. Morgan Stanley yaptığı bir analizde günlük küresel petrol pazarında 500 bin varil arz fazlası oluşabileceğini öngördü ve bu da düşüşü hızlandırdı.

Brent petrolünün varil fiyatı 1 dolardan fazla düşerek 74,32 doları görürken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 1 dolar gerileyerek 70,66 dolara indi.


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