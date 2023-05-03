Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı | Genel Haberler

Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Yaş çay alım fiyatları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alım fiyatının 11.30 lira olduğunu söyledi.

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