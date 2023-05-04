Fed faizi yükseltti! Powell net mesajlar verdi | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısı sonrası yaptığı açıklamada faiz artırımlarının boyutunu verilere bağlı olarak belirleyeceklerini söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün sona eren toplantısında politika faizi 25 baz puan artırıldı. Bu artırım ile birlikte faiz son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,0-5,25 seviyesine çıktı. Karar 11 FOMC üyesinin oy birliği ile alındı.

Fed, enflasyon ile mücadele için faizi 10'ncu kez artırırken, Mart ayındaki FOMC toplantısından sonraki açıklamada yer alan, bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaları bugünkü açıklamadan çıkarak faiz artırımlarını durdurabileceğinin işaretini de verdi.

FOMC açıklamasında, "Yüzde 2 enflasyon hedefine zaman içinde dönmek için ek politika sıkılaştırmasının ne ölçüde uygun olabileceğini belirlerken, bugüne kadarki sıkılaştırmayı, politika gecikmelerini ve diğer gelişmeleri dikkate alacağız" ifadeleri yer aldı.

Analistler, FOMC açıklamasının dilinin Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı 2006'da kullandığı ifadeler ile genel olarak benzer olduğunu da belirttiler.

FOMC açıklamasında ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte ılımlı hızla büyüdüğü, son aylardaki istihdam kazanımlarını güçlü olduğu ve enflasyonun yüksek olmaya devam ettiği de vurgulandı. Açıklamada, daha sıkı kredi şartlarının ekonomi üzerinde baskı yaratmasının büyük olasılık olduğu ifade edildi.

POWELL: FAİZİ VERİLERE GÖRE BELİRLEYECEĞİZ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısı sonrası yaptığı açıklamada faiz artırımlarının boyutunu verilere bağlı olarak belirleyeceklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Bankacılık sektöründe şartlan genel olarak iyileşti. ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı. Doğru dersleri almaya bağlıyız. Fiyat istikrarı ve maksimum istihdama odaklanmaya devam ediyoruz. Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Fiyat istikrarı olmadan güçlü iş gücü piyasasını başaramayız. Bundan sonra verilere bağlı bir yaklaşım ortaya koyacağız. Faiz artırımlarının boyutunu verilere bakarak belirleyeceğiz. Enflasyonun yüzde 2 seviyesine geri getirilmesi için önümüzde uzun bir yol var. Enflasyon baskıları yüksek seyretmeye devam ediyor.

"BİLANÇODA KÜÇÜLME DEVAM EDİYOR"

Nominal ücret büyümesi yavaşlamanın işaretlerini gösterdi. Bilançoda küçülme süreci devam ediyor. Yükselen faiz oranlarının konut sektörü ve yatırılar üzerinde etkilerini görüyoruz. Parasal sıkılaştırmanın tam etkisini görmek zaman alacak. Ekonominin kredi şartlarından kaynaklanan ters rüzgarlar ile karşı karşıya gelmesi büyük olasılık. Bankacılık sektöründen kaynaklanan gerilimler daha sıkı kredi şartlarına yol açıyor. Faiz kararını toplantıdan toplantıya gelecek verileri değerlendirerek belirleyeceğiz. Eğer gerekli olur ise daha fazlasını yapmaya hazırız. Enflasyonun azaltılmasının trendin altında büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası gerektirmesi büyük olasılık.

"FAİZ ARTIRIMLARINI DURDURMA KARARI ALMADIK"

Bugün faiz artırımlarını durdurma yönünde bir karar almadık. Faiz artırımlarının durup durmadığının yanıtını Haziran toplantısında alacaksınız. Fed uzmanlarının tahminleri Fed politika yapıcılarının tahminlerinden bağımsız. Fed uzmanlarının tahminleri genel olarak ılımlı bir resesyona işaret ediyor. Fed uzmanlarının tahminleri bu toplantıda Mart toplantısı ile genel olarak benzerdi. Borçlanma tavanının artırılmaması kötü bir etki yaratabilir. Borçlanma tavanının artırılma mali politika meselesi, buna seçilmiş yetkililer karar vermeli. Bir temerrüde düşülmesinin sonuçları oldukça kötü olur. Bugünkü toplantıda borçlanma tavanı konusu görünüme yönelik bir risk olarak gündeme geldi ancak karar üzerinde önemli bir rol oynamadı. Bazı üyeler borçlanma tavanını bir risk olarak gündeme getirdiler, ancak bugünkü karar için kritik bir şey değildi. Finansal istikrar ve para politikası araçları birlikte iyi çalışıyorlar. Daha fazla banka konsolidasyonu yönünde bir gündemimiz, ajandamız yok.

"FARKLI BÜYÜKLÜKLERDE BANKALARA SAHİP OLMAK SAĞLIKLI"

Bankacılık sektöründe konsolidasyon bir süredir devam ediyor. Farklı büyüklüklerde, türlerde bankalara sahip olmak sağlıklı. Kredilerde sıkılaştırma faiz artırımlarımıza ihtiyacı azaltacak, ancak bunun boyutunun ne olacağını söylemek için erken. Para politikasında sıkılaştırma ihtiyacı toplantıdan toplantıya gelecek verilerle değerlendirilecek. Kredilerde ne kadar sıkılaşmanın faiz artırımının yerine alabileceğini öngörmek çok zor.

"FAİZDE TEPE NOKTASININ BURASI OLDUĞU SÖZÜNÜ SİZE KESİN VEREMEM"

Faizde tepe noktasının burası olduğunun sözünü size kesin bir şekilde veremem. Faizlerin yeterince sınırlayıcı seviyeye gelip gelmediğini gelecek toplantıda değerlendireceğiz. Faizlerin yeterince sıkılaştırıcı seviyeye gediğine karar vermek için daha fazla veriye ihtiyacımız var. Genel olarak bankalar kredi standartlarını sıklaştırdılar ve kredi verme hızını yavaşlattılar. Enflasyonu düşürmek için yeterince sınırlayıcı duruşa ulaşmaya ve ondan sonra uzun bir süre o seviyede kalmaya çalışacağız. Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmak biraz zaman alacak ve bu pürüzsüz bir süreç olmayacak. İş gücü piyasası çok güçlü, enflasyon yüksek seyrediyor, bizim hedefimizin oldukça üzerinde. Faizde yeterince sınırlayıcı seviye çok uzakta olmayabilir.

"İSTİHDAMDA SOĞUMA GÖREBİLİRİZ"

İşsizlik oranlarında çok fazla bir yukarı hareket olmasını beklemiyoruz. İş gücü piyasasında bir miktar soğuma görebiliriz. Resesyon olasılığını masadan kaldırmıyorum, ancak bir resesyon yaşanacak ise bu ılımlı bir resesyon olacaktır. Eğer resesyon olur ise bunun ılımı olmasını umuyorum. Resesyondan kaçınılması resesyona girilmesinden daha büyük olasılık. Ücretlerin enflasyonun ana yönlendiricisi olduğunu düşünmüyorum. Ücret artışlarının yüzde 3'e yakın olmasına ihtiyaç var. Politikamızın yeterince sınırlayıcı olup olmadığını belirlerken kredilerde sıkılaşmanın da bir faktör olarak dikkate alınması gerekli.

"FAİZLERİ İNDİRMEK UYGUN OLMAZ"

Faizleri indirmek uygun olmaz. Enflasyonun aşağı gelmesinin biraz zaman alacağını değerlendirmeye devam ettiğimiz ortamda faizleri indirmek uygun olmaz. Eğer enflasyon yüksek kalır ise faizleri indirmeyiz. Fed ekonomiyi, finansal sistemi bir temerrüdün vereceği hasardan koruyamaz. Mart ayındaki gerilimin kalbinde üç banka vardı, şu anda hepsi tasfiye edildi. Bankacılık sistemini dikkatle izlemeye devam edeceğiz, kararlarımızın içinde yer alacak. Bugün faiz artırımı kararına destek çok güçlüydü. Bugünkü toplantıda faiz artırımlarına ara verilmesinden bahseden politika yapıcılar oldu, ancak bunlar çok fazla değildi. Faiz artırımlarında sona başlangıca göre çok daha yakınız. Faiz artırımlarına sona yakın veya sonda olduğumuzu hissediyoruz. Verileri toplamalı ve dikkatle şekilde değerlendirmeliyiz.

FED'İN FAİZ KARARINI 4 KÖRFEZ ÜLKESİ TAKİP ETTİ

ABD Merkez Bankası'nın(Fed) gösterge faiz oranını 25 baz puan artırmasının ardından, Körfez bölgesindeki 4 ülke de aynı seviyede artışa gitti.

Bahreyn Merkez Bankası(CBB), gösterge olarak kullanılan bir hafta vadeli mevduat faiz oranını yüzde 5,75'ten yüzde 6,00'ya çıkardı. Banka, gecelik faiz oranını yüzde 5,50'ten yüzde 5,75'e, bir aylık mevduat faiz oranını yüzde 6,50'ten yüzde 6,75'e, borç verme faiz oranını yüzde 6,75'ten yüzde 7,00'ye yükseltti.

Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA), repo faiz oranını yüzde 5,50'den yüzde 5,75'e, ters repo faiz oranını yüzde 5,00'ten yüzde 5,25'e çıkarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Merkez Bankası(CBUAE), politika faiz oranını yüzde 4,90'dan yüzde 5,15'e getirdi.

Katar Merkez Bankası(QCB), repo faiz oranı yüzde 5,50'den yüzde 5,75'e çıkarıldı. QCB, borç verme faiz oranını yüzde 5,75'ten yüzde 6,00'ya, mevduat faiz oranını yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükseltti.

Körfez ülkelerinin merkez bankaları, Fed'in faiz kararını takip ediyorlar. Kuveyt ve Ürdün merkez bankalarının da benzer yönde kararlar alması bekleniyor.

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