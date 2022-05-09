KOBİ’lerin yüzde 70’i sigortasız | Şirket Haberleri

Mapfre Sigorta İcra Komitesi Üyesi Yıldırım Türe, KOBİ’lerin, sadece yüzde 30’unun sigortalı olduğunu belirterek, “Türkiye’de artık yerine koyma maliyetlerinin çok arttığını işletme sahiplerinin bilmesi gerekiyor” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Mapfre Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Yıldırım Türe, KOBİ’lerin sadece yüzde 30’unun sigortalı olduğunu açıkladı. Türe, yapılan araştırmalara göre KOBİ’lerin yüzde 22’sinin sigortayı bilmediklerinden yaptırmadıklarını belirterek, yüzde 10’unun ise sigortayı bir maliyet unsuru olarak gördüğünü söyledi. Türkiye’de artık yerine koyma maliyetlerinin çok arttığını ifade eden Türe, “Dolayısıyla KOBİ’nin başına gelecek küçük ya da büyük bir hasar sebebiyle yeniden işletmesini ayağa kaldırma maliyeti eskisi gibi değil. Burada sigortanın önemi de değişti” dedi.

YILLIK PRİM 4 BİN LİRA

Yıldırım Türe, “Sigortanın maliyeti KOBİ’ler için yüksek mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “İstatistiklere baktığımızda KOBİ’lerin genellikle istedikleri sigorta teminatı 5 milyon liraya kadar oluyor ve genellikle de klasik teminatları istiyorlar. Nedir bunlar? Yangın, yıldırım, infilak, deprem, dahili su, yer kayması gibi ana teminatlar var. Bunun da ortalama primi yıllık 4 bin lira. Tabi, işletme, farklı sigorta teminatları da isteyebilir.”

Yıldırım Türe, KOBİ’lere yönelik yapılan anketlere göre, faaliyet yılı ile sigortalanma oranı arasında ciddi bir paralellik olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faaliyet yılı arttıkça sigortalanma oranı da artıyor. Yüzde 30’larda olan sigortalanma oranı, 20-25 faaliyet yılına gelindiğinde yüzde 45-50’lere çıkıyor. Bu da yıllar geçtikçe ya kendisinin ya da komşusunun başına bir şey gelmesinden kaynaklanıyor. Tecrübe yaşadıkça sigorta yaptırma isteği oluşuyor. Yapılan ankette KOBİ’lerin yüzde 56’sı, büyümesinde en önemli parametrenin sigorta olduğunu söylüyor.”

EKSİK SİGORTAYA DİKKAT

Yıldırım Türe, KOBİ’leri, eksik sigorta konusunda da uyararak, şunları söyledi: “Nedir eksik sigorta? KOBİ’nin, sene başında 100 liralık bir malı vardı, sigorta yaptırdı, 100 liralık teminat aldı ve primini ödedi. Fakat sene içerisinde ya enflasyondan ya da kur artışından malın değeri 150 liraya çıktı. Olası bir hasarda KOBİ’nin sahip olduğu mal varlığı tamamen zarar görürse 150 liralık zarara uğramış olacak ama 100 liralık hasar alacak. KOBİ’nin, malın değeri 150 liraya yükseldiyse sigortalarının da yükselmesini sağlaması gerekiyor. Mutlaka eksik sigortaya düşmemeleri, gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.”

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