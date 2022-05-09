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Dünyada satışlar çift haneli düşüyor

09.05.2022 - 09:28
Dünyada satışlar çift haneli düşüyor | Ekonomi Haberleri

Otomotiv sektöründe yaşanan çip, tedarik ve lojistik sıkıntıları nedeniyle fabrikaların yeteri kadar araç üretememesi tüm dünyada satışları düşürmeye devam ediyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; son olarak, nisanda, Türkiye’de olduğu gibi ABD, İngiltere ve Avrupa pazarlarında da, artan talebe karşılık satışlar keskin şekilde düştü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) geçtiğimiz günlerde, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2021 yılının nisan ayına göre yüzde 2.4 azalarak 60 bin 35 adet olduğunu açıklamıştı. Bu dönemde, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10.4 azalarak 14 bin 471 adet olarak gerçekleşmişti.

ABD VE İNGİLTERE DARALDI

ABD’de de nisan ayında otomobil satışları yüzde 17 düşerek 1 milyon 260 bin adet seviyesinde kaldı. Ülkedeki önemli pazar payına sahip markalardan Ford, Honda, Kia ve Hyundai’nin satışlarında çift haneli düşüşler kaydedildi. LMC Automotive’in açıkladığı verilere göre, nisanda satışların 1 milyon 91 bin adedini perakende satışlar oluşturdu. Filo satışları ise 169 bin adet olarak gerçekleşti. Diğer yandan Kanada’da da nisan ayı otomobil satışları, bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldı. Nisan ayında çift haneli daralan pazarlar arasında İngiltere de yer aldı. SMMT’nin açıkladığı verilere göre, İngiltere’de sıfır otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 15.8 oranında düşerek 119 bin 167 adede kadar geriledi.

Tedarik sorunları nedeniyle Avrupa’da da nisan ayında satış rakamları gerilemeye devam etti. Fransız dernek PFA’ya göre, ülkedeki otomobil satışları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 23 düştü. Yapılan açıklamada nisan ayında Fransa’da 108 bin 723 adet sıfır otomobil satışının gerçekleştiği bildirildi.


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