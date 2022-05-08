  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Otomotiv ihracatı nisan ayında yükseldi
‹ Önceki Haber Bakan Nebati EBRD toplantısına katılacak Bakan Nebati EBRD toplantısına katılacak

Otomotiv ihracatı nisan ayında yükseldi

08.05.2022 - 13:35
Otomotiv ihracatı nisan ayında yükseldi | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) yetkilisi, “Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik. İlk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, alt ürün gruplarından eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs midibüs minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 11,7 oldu.

##$HABER_1473811$##

OİB yetkilisi, “Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık ve otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik” dedi. Nisan ayında Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün bu yılın ilk dört ayında parite kaynaklı yaşadığı kayba da dikkat çeken OİB yetkilisi, “Bu yılın ocak-nisan döneminde Euro / Dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu. Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” dedi.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 9,5 ARTTI

Nisanda en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 9,5 artarak 1 milyar 151 milyon olurken, Binek otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 807 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 54 artarak 462 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 21,5 artarak 100 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 5 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 85, Polonya’ya yüzde 14, Belçika’ya yüzde 15, Fas’a yüzde 70 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 41, İtalya’ya yüzde 10, Slovenya’ya yüzde 68, Mısır’a yüzde 38 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 53, İtalya’ya yüzde 30, Almanya’ya yüzde 55, Belçika’ya yüzde 32, ABD’ye yüzde 43, Mısır’a yüzde 51, Fas’a yüzde 62 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 92, İspanya’ya yüzde 46, Polonya’ya yüzde 67, İsrail’e yüzde 90, Slovenya’ya yüzde 130 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Slovenya’ya yüzde 248, ABD’ye yüzde 348, İtalya’ya yüzde 112, Fransa’ya yüzde 93, Belçika’ya yüzde 39 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 37 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 96, yine önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 22, Azerbaycan’a çok yüksek oranlı ihracat artışı, Macaristan’a yüzde 96 ihracat düşüşü görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 71,5 artarak 181 milyon dolar oldu.

ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 5 AZALDI

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 5 azalarak 396 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 17 artışla 258 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük Pazar Fransa’ya ise yüzde 18 azalışla 253 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 37, ABD’ye yüzde 92, Polonya’ya yüzde 29, Slovenya’ya yüzde 95, İsrail’e yüzde 50, Romanya’ya yüzde 20 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 49, Mısır’a yüzde 47, Macaristan’a yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 7 ARTTI

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine nisanda ihracat yüzde 7 artışla 1 milyar 781 milyon dolar olurken, AB Ülkeleri ihracattan yüzde 65 pay aldı. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 87, Ortadoğu ülkelerine yüzde 40, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 21 ihracat artışı görüldü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.459 Değişim: -0,31% Hacim : 39.531 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.433 06.05.2022 Yüksek 2.471
Açılış: 2.461
14,9462 Değişim: 0,04%
Düşük 14,9258 09.05.2022 Yüksek 14,9800
Açılış: 14,9406
15,7586 Değişim: -0,10%
Düşük 15,7448 09.05.2022 Yüksek 15,8045
Açılış: 15,7742
903,82 Değişim: -0,15%
Düşük 897,28 09.05.2022 Yüksek 907,59
Açılış: 905,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.