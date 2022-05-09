Teşvikli yatırımlar 40 milyar TL’yi aştı | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiklere göre, teşvikli yatırım mart ayında 40 milyar lirayı aştı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılı mart ayı yatırım teşvik belgesi istatistiklerine göre, mart ayında büyük hacimli yatırımlar dikkat çekerken; üç proje milyar liranın üzerinde teşvik belgesine bağlandı. Bu dönemde en yüksek yatırım öngören proje, Fraport Tav Antalya Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından açıklandı. Şirket, destekleyici ulaştırma faaliyeti başlıklı yatırım konusuyla, 10 milyar 250 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı. Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş’nin, Kocaeli’nde motorlu kara taşıtı imalatı başlığı altında 3 milyar 788 milyon liralık projesi için teşvik belgesi düzenlenirken; 500 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

445 BELGE İPTAL

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ise Manisa’daki kağıt hamuru, kağıt-mukavva imalatı yatırımı için 1 milyar 241 milyon liralık teşvik belgesi aldı. Yatırım teşvik belgesi düzenlenen şirketler arasında, Kiler Tektsil de yer aldı. Şirketin Bitlis’teki tekstil yatırımı için 915 milyon liralık, Hez Turizm’in Muğla’daki otel yatırımı için 902 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Aynı dönemde, 5.6 milyar liralık yatırım ve 18 bin 143 kişilik istihdam öngören 445 teşvik belgesi ise iptal edildi.

Etiketler