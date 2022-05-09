  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Akaryakıtta en fazla artış Almanya’da
‹ Önceki Haber Teşvikli yatırımlar 40 milyar TL’yi aştı Teşvikli yatırımlar 40 milyar TL’yi aştı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Akaryakıtta en fazla artış Almanya’da

09.05.2022 - 09:52
Akaryakıtta en fazla artış Almanya’da | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası akaryakıt fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ülke Almanya oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; artış, Federal Hükümetin, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıt ile ortaya çıktı. Federal İstatistik Ofisi’nin AB Komisyonu verileriyle yaptığı kıyaslamaya göre, özellikle Almanya’daki benzin ve mazottaki artış ortalaması, AB ülkeleri arasındaki en yüksek artış olarak belirlendi. Almanya’da savaşın başlamasıyla birlikte mazot fiyatı üç gün içinde 38 cent zamlanarak, 25 Nisan’da 2.04 Euro’ya ulaştı. Buna karşılık mazot Fransa’da ise 17 cent zam gördü. Ülkede, süper benzinin fiyatı ise 23 cent artarken, bir tek 24 cent’lik zamla Avusturya’daki artış Almanya’dan 1 cent fazla oldu.

Yeni yılla kıyaslandığında 3 Ocak’tan 25 Nisan’a kadar mazot fiyatı Almanya’da toplam 47 cent zamlandı. Öte yandan uzmanlar, hükümetin benzin desteği vereceği 1 Haziran’da akaryakıt istasyonlarının kitleneceği uyarısında bulundu. Alman Bağımsız Benzin İstasyonları Birliği, 1 Haziran’dan itibaren hesaplamalara göre benzinde 36 cent, mazotta 17 cent indirim olacağını kaydederken, bu tarihten itibaren uzun kuyruklar beklendiğini kaydetti. Ancak kısa zaman sonra benzin ve mazot fiyatlarının yeniden artış göstereceği açıklandı. Özellikle AB’nin Rusya’ya planladığı akaryakıt ambargosunun fiyatların yeniden yükselmesinde rol oynayacağı ifade edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.466 Değişim: 0,28% Hacim : 38.888 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.442 09.05.2022 Yüksek 2.481
Açılış: 2.462
15,0785 Değişim: 0,89%
Düşük 14,9241 09.05.2022 Yüksek 15,1381
Açılış: 14,945
15,9630 Değişim: 1,20%
Düşük 15,7132 09.05.2022 Yüksek 16,0068
Açılış: 15,7742
898,93 Değişim: -0,69%
Düşük 894,98 09.05.2022 Yüksek 907,64
Açılış: 905,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.