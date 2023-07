İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi Türkiye turuna çıktı | Şirket Haberleri

Belçika’daki solar arabaları yarışında ilk üçe giren İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi “Arıba ZES XE” ile Avustralya World Solar Challenge öncesi Türkiye turuna çıktı. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı Eskişehir’de buluştu.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve geleceğin teknolojilerine odaklanan Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES; destekçisi olduğu İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı’nı Eskişehir’de buluşturdu.



Geçtiğimiz yıl Belçika’da düzenlenen iLumen European Solar Challenge’da (iESC 2022) 24 saatlik parkuru üçüncülükle tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, bu yıl 22-29 Ekim tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek “Bridgestone World Solar Challenge 2023 - BWSC 2023” öncesi Türkiye turuna çıktı. ZES’in destekçileri arasında yer aldığı diğer iki üniversite takımı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı ile Eskişehir’de bir araya gelen İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, güneş enerjili araçlar kategorisinde prestijli organizasyonlardan Bridgestone World Solar Challenge yarışı öncesi moral ve motivasyonunu yükseltirken, aynı zamanda 3 takım birbirleriyle deneyimlerini paylaştı.



Verilen bilgiye göre; Zorlu Enerji, “Akıllı Hayat 2030” sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tamamen yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı, yeni nesil akıllı teknolojilerle şekillenen faaliyetleriyle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik odağında iş modelleri geliştirmeye devam ediyor. Küresel bir organizasyon olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm değer zincirine entegre eden şirket, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geleceğin mimarı gençlerin deneyim kazanma yolculuğunu önceleyen bir yaklaşımla bilim temelli ilerlemeyi desteklemeyi sürdürüyor.



ZES gençlere mentorluk desteği sağlıyor



İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi (İTÜ ZES GAE), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mavera Teknoloji Takımı ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı’nın sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi çalışmalarına katkı sunmayı amaçlayan ZES, bir yandan da gençlerin deneyim kazandıkları bu yolculuklarında mentorluk yaparak gençlerin yanında yer alıyor.



"Üniversite-sanayi iş birliklerimizi daha da güçlendirerek sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz"



Takımlar arasında ortak bir sinerji oluşturulan etkinlikte gençlerle bir araya gelerek inovasyon ve Ar-Ge odağında söyleşi gerçekleştiren Zorlu Enerji Ar-Ge Müdürü Ural Halaçoğlu, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yaparak, şunları dile getirdi: “Elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayan ve ürettiği enerjinin yönetimine aday olan, dönüşümüne yön veren bir şirket olarak; sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürmüş ve tamamen yeni nesil akıllı enerji sistemlerine odaklanmış durumdayız. İklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği, temiz teknolojiler, su kullanımı ve suyun korunması, insan ve çalışan hakları, fırsat eşitliği ve kurumsal yönetişim gibi birçok konuyu özenle ele alıyoruz. Özellikle genç yeteneklerin üretici ve yenilikçi yönlerini desteklemeyi; gençlerin öğrenme temelli bilimsel projeleri ortaya koymaları için kolaylaştırıcı olmayı son derece önemli görüyoruz. Daha iyi bir gelecek için böylesine değer oluşturan projeleri ZES markamızla desteklemekten gençlerimizin yanında ZES markamızla yer alarak, sürdürülebilir toplumsal değişim ve dönüşümün desteklenmesine katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”



Verilen bilgiye göre; ZES Güneş Arabası Ekibi’nin önemli hedeflerinden biri ise; güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli organizasyon olan ve 22 - 29 Ekim tarihleri arasında Avustralya’da düzenlenecek “Bridgestone World Solar Challenge 2023”e katılıp Türkiye’yi ve İTÜ’yü en iyi şekilde temsil ederek, başarılı sonuçlara imza atmak. Bridgestone World Solar Challenge’dan 2009 yılında “The Best Newcomer” ödülü ile dönen İTÜ ZES GAE, Avrupa’daki başarısını Bridgestone World Solar Challenge 2023 ile taçlandırmayı hedefliyor.



ARIBA ZES XE; İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bugüne kadar imal ettiği 10 güneş arabası arasında enerji tüketimi bakımından en verimli ve teknik açıdan en başarılı araç olduğu belirtildi. Pandemi koşullarında, mekanik sistemi ve laminasyonuna kadar tasarlanan ARIBA ZES XE hafif, verimli, güçlü dizaynı ve güneş arabası kültürünü iyi şekilde yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekip; 2004 yılından bu yana imal ettiği 10 adet güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba ile 3 kıtada 24’ten fazla ödülün sahibi oldu.



Buluşma esnasında deneyimlerini paylaşan Mavera Teknoloji Takımı, Zorlu Enerji’nin 2022 ve 2023 senelerinde ZES markası ile gerçekleştirdiği altın sponsorluğu sayesinde projelerini ve kendilerini geliştirme yönünde önemli adımlar attıklarını ve Mavera Teknoloji Takımı’nın markalaşma sürecinde Türkiye çapında daha tanınır bir kulüp olma yolunda ilerlediklerini ifade etti. Zorlu Enerji’yi her zaman yanlarında hissediyor olmanın verdiği güçle başarıya ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.



17 yıldan bu yana faaliyetlerini sürdüren Hidrojen enerjili araç takımı “HİDROANA” her yıl düzenli olarak Shell-Eco Marathon Europe/Türkiye ve Tübitak Efficiency Challenge (TEKNOFEST kapsamında) yarışlarına katılıyor. ZES’in destekçisi olduğu takım bu yıl Fransa Nogaro’da Circuit Paul Armagnac’ın ev sahipliği yaptığı Shell Eco-Marathon Europe 2023 yarışında Avrupa dördüncüsü oldu.



Shell Eco-Marathon Europe 2023’e “MİDAS” isimli araçlarıyla katılan takım, 1m3 yakıtla 440 km yol katederek; Hollanda, Almanya, İtalya gibi Avrupa kıtasından katılan rakipleriyle yarıştı. ZES markası ile sağladığı katkının yanı sıra, manevi desteğinin kendilerini onore ettiğini belirten ekip, sürdürülebilir ve çevreci hidrojen enerjisinin yaygınlığını ve tanınırlığını artıracak projelere imza atmayı hedefliyor.

Etiketler