Bakan Şimşek'ten kamu kurumlarına tasarruf genelgesi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelge ile tüm kamu kurumlarına yönelik olarak harcamaların gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarına gönderdiği genelgeye göre, taşıt edinimi ve kiralanması, temsil, tören ve ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok alanda kapsamlı kısıtlamalara gidilecek. Genelgede tasarruf takibinin de tavizsiz sağlanacağız aktarıldı.

Genelge kapsamında bulunan idareler, genelgenin düzenlediği konularda kendi içlerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz 2023'e kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.

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