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Bakan Şimşek, Yellen ile görüştü

17.07.2023 - 17:36 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek, Yellen ile görüştü | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bulundu.

 G20 toplantısı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da bir dizi görüşme gerçekleştiriyor. Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü. Şimşek görüşmeyi sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.

Şimşek'in 45 dakika süren toplantısında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da hazır bulundu.

Şimşek "Hindistan'daki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Guvernörleri zirvesi marjında ​​bir toplantı maratonunu gerçekleştirdik. Verimli görüşmelerden biri de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleşti. ABD-Türkiye dostluğunun geçmişi 1831 yılına dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiyi daha da geliştirmeye kararlıyız" dedi.


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