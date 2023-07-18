  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ticaret Bakanlığı açıkladı! Haksız fiyata 6 ayda 152,8 milyon lira ceza
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek, Yellen ile görüştü Bakan Şimşek, Yellen ile görüştü Sonraki Haber › Borsa İstanbul'a satış geldi Borsa İstanbul'a satış geldi

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Haksız fiyata 6 ayda 152,8 milyon lira ceza

18.07.2023 - 09:46 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Haksız fiyata 6 ayda 152,8 milyon lira ceza | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplamda 152.8 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı 369 firmaya idari para cezası kesti. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı, stokçuluk uygulamalarına göz açtırmıyor. Otomotiv sektöründen temel gıda ve ihtiyaç malzemesinde fahiş fiyat uygulaması yapanlara yönelik idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş olup, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin idari yaptırım uygulanmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirilmektedir.

2023 yılı ilk altı ayda Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6.673 firma ve 31.129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirilmiştir.

Buna ek olarak; 6.5.2023 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 9.6.2023 tarihinden itibaren İl Müdürlüklerince 648 yetkili bayii denetlenmiş bulunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; ilgili Bakanlıklar, TOBB ve TESK temsilcileri ile üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden (13 üye) oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere ilişkin olarak:

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84.975.532,00 Türk lirası idari para cezası kesilmiştir. 

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66.879.000,00 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74.303,5 Türk lirası ve büyük ölçekli iki markete 891.642 Türk lirası olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965.945,5 Türk lirası idari para cezası verilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152.820.477,5 TL idari para cezası uygulanmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "Fiyat etiketi" başlıklı 54 üncü maddesi ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ile Belediyeler tarafından 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 25.409 işyerinde 584.953 adet üründen aykırılık tespit edilen 15.894 adet ürün için toplam 14.991.883 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri olup, vatandaşlarımızın farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak ve vatandaşlarımızın menfaatini öncelik edinen çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.024 TL        
DOLAR
1.025 TL        
EURO
1.037 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.