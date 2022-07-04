"KOBİ ve yan sanayimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Başkanlık olarak sektörün can damarlarından biri olan, yüksek katma değer üreten KOBİ ve yan sanayimizin geliştirilmesine, projeler kapsamında sanayimizin imkân ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılması ve sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli olmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, “Bağımlılık hiçbir zaman sonu gelmeyen bir kölelik getiriyor. Yani kendi milli çıkarlarınızı savunma konusunda, ülke yönetimlerinizin bağımsız kararlar alması konusunda kendi güvenlik sistemlerinizin, savunma sistemlerinizin, teknolojilerinizin dışarı bağlı olması durumunda kendi çıkarlarınızı savunamaz duruma gelebiliyorsunuz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı Açılışına katıldı. ATO Congressıum’da düzenlenen fuar açılışında İsmail Demir’in yanı sıra Teknopark Ankara Başkanı Hasan Gültekin, SASAD Başkanı Osman Okyay ve ATO Başkanı Gürsel Baran katılım sağlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj yollayarak fuarın kurulumunda ve geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“BAŞKANLIK OLARAK KOBİ VE YAN SANAYİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türk savunma sanayii olarak, başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle silahlı kuvvetlerimizin ve diğer tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, etkin bir biçimde karşılamak için çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çabalar neticesinde son yıllarda göstermiş olduğumuz gelişmeler birçok alanda firmalarımızın platform, sistem ve yeteneklerinin yurtdışı pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağlamıştır. Ana yüklenici firmalarımızdan alt yüklenicilere, KOBİ’lerimizden araştırma merkezleri ve üniversitelerimize kadar büyük bir ekosistem savunma sanayiimizin büyümesinin ve gelişmesinin en büyük paydaşlarıdır. Başkanlık olarak sektörün can damarlarından biri olan, yüksek katma değer üreten KOBİ ve yan sanayimizin geliştirilmesine, projeler kapsamında sanayimizin imkân ve kabiliyetlerinin maksimum ölçüde kullanılması ve sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli olmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

“BAĞIMLILIK HİÇBİR ZAMAN SONU GELMEYEN BİR KÖLELİK GETİRİYOR”

Düzenlenen fuarda çeşitli seviyelerdeki savunma sanayii şirketlerinin kabiliyetlerini sunmayı hedeflediklerini söyleyen İsmail Demir, “Tarihsel gelişim olarak savunma sanayii konusunda dışarı bağımlı bir kültürden kendine yetebilen, teknolojisini geliştiren ve bunu ihraç eden bir seviyeye gelmiş olduğumuz bu yolculuğumuz devam etmektedir. Bu yolculuğu yaparken siz değerli ülke temsilcilerimize bir mesajımız var. Bağımlılık hiçbir zaman sonu gelmeyen bir kölelik getiriyor. Yani kendi milli çıkarlarınızı savunma konusunda, ülke yönetimlerinizin bağımsız kararlar alması konusunda kendi güvenlik sistemlerinizin, savunma sistemlerinizin, teknolojilerinizin dışarı bağlı olması durumunda bu bağımlılık eğer kararlı bir duruşla bunu değiştirecek bir irade ortada yoksa sürekli hale geliyor ve kendi çıkarlarınızı savunamaz duruma gelebiliyorsunuz. Bu açıdan mesajımız; bu süreci yani yerli ve milli sanayii geliştirme sürecinde gelin el ele verelim” diye konuştu.

Savunma sanayii alanında çok hızlı bir şekilde ilerleme hedefleri olduğunu ifade eden Demir, “60 civarında olan savunma sanayii projemiz bugün 750’leri geçti ve bu projelerin yaklaşık yarısı son 6 yılda başlatıldı. Geçmişte bütçe değeri 5,5 milyar dolar olan projeleri yürütürken bugün savunma sanayii projelerimizin miktarı 70 milyar dolara yaklaşmakta. Bu süreçte sürdürülebilirlik önemli, teknoloji çalışmaları, bu konudaki Ar-Ge çalışmaları ve teknolojide önde olabilmek aslında kalay değil. Ülke kaynaklarını ve çalışmalarını çok iyi yönlendirmek ve özellikle de iş birliği yapma konusunda gönüllü, istekli, dost ülkelerle birlikte çalışmak bizim amacımız” ifadelerine yer verdi.

İsmail Demir, düzenlenen Savunma Sanayii İş Birliği toplantılarıyla, endüstri günleriyle, çalıştaylarla, fuar katılımlarıyla, davet edilen heyetlerle ve yapılan ziyaretlerle firmaları bu yolda desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da yaptığı konuşmada savunma sanayine yapılan yatırımların konumu gereği Türkiye’de çok daha kıymetli olduğunu söyledi.

Açılışı gerçekleştirilen SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı’nda Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği, İç Güvenlik, Sahil Güvenlik, Şehir Güvenliği, Uydu, İletişim Güvenliği, Siber Güvenlik alanlarında son teknolojiye sahip ürünler yer alacak. Fuar, kamu ve özel sektörden, ulusal ve uluslararası ihtiyaç makamları ile alıcıları buluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca Savunma Sanayi tedarik zincirinde tasarım ve üretim yapan orta ve küçük işletmeler, savunma ana sanayi platform üreticilerine ürünlerini teknolojik yeteneklerini ve kabiliyetlerini gösterme imkanına sahip olacak. Aselsan, ASFAT, Havelsan, Tusaş, Roketsan, Aspilsan, İşbir, Havelsan HTR, STM, MKEK gibi yerli Frontex, Airbus Defence, Boeing Defence, MBDA, Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo, Sikorsky, Rolls-Royce, Tawazun gibi yabancı sanayi kuruluşları fuarda yer alacak. Fuar 30 Haziran 2022’ye kadar açık olacak.

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