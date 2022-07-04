'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesi Meclis'te kabul edildi | Ekonomi Haberleri

'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yeni Varlık Barışı düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildiğini duyurdu. GİB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınması imkânı getirildi. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023. Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye’ye getirilecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

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Yeni Varlık Barışında erken bildirimler teşvik ediliyor. 30.9.2022 tarihine kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 tarihleri arasındaki bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 tarihleri arasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek. Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl süreyle tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek. Yurtdışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olmak zorunlu değil. Herkes yararlanabilir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarında yer almayan söz konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak.

Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek. Varlık barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak."

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