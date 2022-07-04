  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fitch, Coca-Cola'nın kredi notunu teyit etti
‹ Önceki Haber 'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesi Meclis'te kabul edildi 'Yeni Varlık Barışı' düzenlemesi Meclis'te kabul edildi Sonraki Haber › Bakan Nebati'den 'enflasyon' değerlendirmesi Bakan Nebati'den 'enflasyon' değerlendirmesi

Fitch, Coca-Cola'nın kredi notunu teyit etti

04.07.2022 - 14:11
Fitch, Coca-Cola'nın kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

Fitch, 430 milyonluk tüketici kitlesine hizmet sunan Coca-Cola İçecek’in yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu BBB-, görünümünü ise “Pozitif” olarak teyit etti. CCI, Fitch Ratings’in Yatırım Yapılabilir seviyede not verdiği tek Türk şirketi olma özelliği gösteriyor.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu, yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-', görünümünü ise Pozitif olarak teyit etti.

Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'nın finansal profilinin, sürekli olarak güçlü seyreden faaliyet kârlılığı sayesinde, pazarlarının bir kısmındaki zayıf faaliyet ortamına rağmen güçlü kalmaya devam etmesini beklediğini ifade etti. Kredi profili için temel kısıtlayıcı unsur olarak ise Fitch, CCI’nın döviz cinsinden borç ve işletme giderlerinden doğan kur riskini işaret etti, ancak bunun yönetilebilir seviyede olduğunu ekledi. Fitch raporunda, CCI'nın zorlu koşullar altında faaliyet gösterme deneyimi, iyi yönetilen kur riski, güçlü nakit yaratma kabiliyeti ve ihtiyatlı finansal politikasının da altı çizildi.

KREDİ NOTU İLE CCI’IN FİNANSAL PİYASALARDAKİ HAKLI AYRIŞMASI TEYİT EDİLDİ

CCI CEO’su Burak Başarır, Fitch Ratings’in “Yatırım Yapılabilir” seviyede not verdiği tek Türk şirketi olduğuna değinerek “Yatırım yapılabilir seviyedeki notumuzun teyidi ve pozitif görünümün korunması CCI’ın finansal piyasalardaki haklı ayrışmasının teyidi olarak bize gurur vermektedir. Güçlü hissedarlık yapımız, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki büyüme potansiyelimiz, zengin ürün portföyümüz ve disiplinli mali yapımız ile faaliyetlerimize devam ediyoruz” yorumunu paylaştı.

Kredi notunun, CCI'nın ana pazarlarındaki konumu, güçlü sermaye yapısı ve meşrubat sektörünün dayanıklılığı ile desteklenmeye devam ettiğini belirten Başarır, notun aynı zamanda, Fitch’in ilgili metodolojisi çerçevesinde The Coca-Cola Company’nin stratejik desteğinden de olumlu etkilendiğine dikkat çekti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: -1,55% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,7861 Değişim: 0,19%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5171 Değişim: 0,22%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
977,71 Değişim: 0,17%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.