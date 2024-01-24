Yaptırımlara karşın çip sektöründe olumlu gelişme | Teknoloji Haberleri

Çip yapımı için makineler üreten Hollandalı teknoloji devi ASML'nin 2023 yılı net karı arttı. Yapay zekaya olan ilginin yarı iletken teknolojileri üretiminde patlama yaratması ve şirketin özellikle 2024 ve 2025 yıllarını oldukça iyi geçirmesi bekleniyor.

Hurriyet.com.tr / Eren Sakarya

Yarı iletken endüstrisine çip yapım makineleri tedarik eden Hollandalı teknoloji devi ASML, Batılı ülkelerin Çin'e yönelik yaptırımlarına karşın yıllık net karında artış olduğunu bildirdi.

Yapay zekanın (AI) yükselişinin yarı iletkenlere olan talebin patlamasını tetikleyeceği düşünüldüğünde, 2025 yılının firma için çok parlak geçmesi bekleniyor. Şirketin net karının 2023 yılı için 7,8 milyar euro olarak gerçekleştiği belirtildi.

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CEO Peter Wennink yaptığı açıklamada, "Müşterilerimiz bu yıl yarı iletken pazarındaki toparlanmanın şekli konusunda hala emin olmasa da bazı olumlu işaretler var" diye ekledi.

HİSSELER YÜKSELDİ

Yatırımcılar da sonuçları memnuniyetle karşıladı. ASML hisseleri açılışta yüzde 7 civarında artış göstererek yüzde 1,5 artış gösteren Amsterdam borsasından daha iyi bir performans gösterdi.

ASML, cep telefonlarından arabalara kadar her şeye güç sağlayan son teknoloji ürünü yarı iletken çipler üreten dünyanın önde gelen ekipman üreticilerinden biri. Finans Direktörü Roger Dassen, "Üst düzey mantık olmadan yapay zeka olmaz. Üst düzey bellek olmadan yapay zeka da olmaz. ASML olmadan üst düzey mantık veya üst düzey bellek olmaz. Yapay zeka gelişiminin 2025 yılında işimize çok önemli bir katkısı olacağı çok açık" dedi.

Ancak yarı iletken endüstrisi, Batı'nın çiplerin Çin tarafından gelişmiş silahlar için kullanılabileceği korkusuyl jeopolitik bir savaş alanı haline geldi. ASML bu ayın başlarında, ABD'nin Hollanda hükümetine olan baskısının ardından gelişmiş makinelerinin küçük bir kısmını Çin'e ihraç etmesinin engellendiğini duyurdu. Önde gelen çip üreticilerinden biri olan Çin ise, ihracata getirilen kısıtlamaları "teknolojik terörizm" olarak nitelendirdi.

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Ancak bu kısıtlamalara karşın ASML, satışlarının yüzde 29'unun Çin'den geldiğini, bu rakamın geçen yılın yüzde 14'ünün iki katından fazla olduğunu söyledi. ASML, kısıtlamaların Çin işletmeleri üzerindeki etkisinin 2023 satışlarının yüzde 10-15'i civarında olmasının beklendiğini söyledi.

2025 İÇİN ÖNEMLİ BÜYÜME

Şirket, 2025'te "önemli bir büyüme" kaydetmeden önce "geçiş yılı" olarak adlandırdığı bu yıl düz satışlar beklediğini söyledi.

2023 yılı genel net satışları, 2022'deki 21,1 milyar eurodan 27,6 milyar euroya yükseldi. Dördüncü çeyreğe ilişkin rakamlar da firmanın beklediğinden biraz daha iyiydi; 7,2 milyar euroluk satış üzerinden 2,0 milyar euroluk kar elde edildi.

Wennink, "Dördüncü çeyrekteki güçlü sipariş alımımız gelecekteki talebi açıkça destekliyor" dedi.

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