Çin'den kredileri artırmaya yönelik karar! Piyasaya 140 milyar dolar... | Ekonomi Haberleri

Çin, bankaların rezervlerinde tutması gereken miktarı azaltılacağını açıkladı. Kredileri arttırmaya yönelik bu karar piyasaya 140 milyar dolar sağlayacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çinli yetkililer kredileri artırmak için Çin bankalarının rezervlerde tutması gereken miktarın önümüzdeki ay azaltılacağını söyledi. Karar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin emlak sektöründe uzun süreli bir kriz, durgun iç tüketim ve zayıflayan dış talep gibi olumsuzluklara karşı adımlardan biri olarak yorumlandı.

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Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberinde, "Çin Halk Bankası Müdürü Pan Gongsheng, 24 Ocak'ta Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısında, zorunlu karşılık oranının (RRR) 5 Şubat'ta yüzde 0,5 puan düşürüleceğini söyledi" denildi. Hareketin piyasaya 140 milyar dolar likidite sağlayacağı da belirtildi. Çin en son Eylül ayında zorunlu karşılık oranını 0,25 puan düşürerek yüzde 7,4 civarına düşürmüştü.

'KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR'

Pinpoint Asset Management Başkanı ve Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, AFP'ye verdiği demeçte son kararın doğru yönde atılmış bir adım daha olduğunu ancak tek başına ekonomik ivmeyi artırmak için yeterli olmadığını söyledi. Zhang, "Tüketime odaklanan daha proaktif bir mali duruş daha önemli ve etkilidir. Çin deflasyonist baskıyla karşı karşıya olduğundan, mali kaynakların yatırım yerine tüketime tahsis edilmesi kritik önem taşıyor" dedi.

Merkez bankası başkanı ayrıca ülkenin zor durumdaki emlak sektörüne destek sağlayacak daha fazla politikanın yakında açıklanacağını söyledi.

Geçen yıl Çin, yüzde 5,2 ile 1990'dan bu yana en kötü yıllık büyüme oranlarından birini kaydetti. Bu durum, 2022'nin sonlarında şiddetli Kovid kısıtlamalarının sona ermesinin ardından hızlı bir ekonomik toparlanma umutlarını zayıflattı.

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