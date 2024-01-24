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İngiliz havacılık devi EasyJet'ten zarar açıklaması

24.01.2024 - 12:25 | Son Güncelleme :
İngiliz havacılık devi EasyJet'ten zarar açıklaması | Genel Haberler

İngiliz havayolu EasyJet Orta Doğu'daki gerginliğe karşın zararlarını azalttığını dile getirdi.

Dünyanın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biri olan İngiliz EasyJet, yılın dördüncü çeyreğinde vergilendirme sonrası 126 milyon sterlin zarar ettiğini açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 132 milyon sterlin zarar etmişti. EasyJet, Orta Doğu'daki çatışmalar ile şirketin zararının 40 milyon sterlin arttığını açıklamıştı. 

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Pek çok havayolu, talebin geleneksel olarak zayıf olduğu kış aylarını kapsadığı için bu dönemde zarar bildirme eğiliminde.

EasyJet Çarşamba günü, artan yolcu sayısı ve yüksek bilet fiyatlarının etkisiyle gelirin ilk çeyrekte yüzde 22 artarak 1,8 milyar sterline yükseldiğini ekledi.

Düşük maliyetli havayolu, düşen jet yakıtı maliyetlerini de gerekçe göstererek, "EasyJet'in ilk çeyrekteki mali performansı yıllık bazda iyileşme gösterdi." dedi.


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