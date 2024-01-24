Ford 1,9 milyon aracını geri çağırıyor | Genel Haberler

Ford, bazı donanım parçalarının araçtan koparak trafikte tehlike yaratma riskinin ortaya çıkması ile yaklaşık 1,9 milyon Explorer SUV modeli aracını geri çağıracak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



ABD'li otomobil üreticisi Ford, ABD'deki yaklaşık 1,9 milyon Explorer SUV'u geri çağırıyor. Geri çağırma, 2011 ile 2019 model yılları arasında üretilen Explorer'ları kapsıyor.

AP'nin haberine göre ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan belgeler, ön cama yakın tavan kaplamasını tutan klipslerin gevşeyebileceğini söyledi. Böyle bir durumda trim parçasının fırlayarak trafikte tehlike yaratacağı belirtildi.

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Belgeler, Ford'un ilk başta parçanın ağırlığının düşük olması nedeniyle geri çağırmaya karşı çıktığını söylüyor. Ancak şirket, ABD'li düzenleyicilerin sorunun bir güvenlik tehlikesi olduğunu belirlemesinin ardından geri çağırma kararı aldı.

Bayiler, klipslerin yerine oturduğundan emin olmak için parçaları inceleyecek. Şirket araç sahiplerine 13 Mart'tan itibaren bilgi verilecek.

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