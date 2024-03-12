Xiaomi ilk elektrikli otomobilin çıkış tarihini duyurdu | Teknoloji Haberleri

2021 yılında elektrikli otomobil üreteceğini açıklayan ve ilk aracını yakın zamanda tanıtan Xiaomi, Mart ayı sonunda teslimatlara başlayacağını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çinli elektronik devi Xiaomi, ilk elektrikli aracının teslimatlarına Mart ayının sonunda başlayacağını açıkladı. Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi aynı zamanda tablet, akıllı saat, kulaklık ve scooter gibi bir çok ürün de üretiyor.

2010'da kurulan Pekin merkezli firma, 2021 yılında, elektrikli araç sektörüne planlı girişini duyurmuştu. Şirketin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Çin sosyal medya sitesi Weibo'da "Xiaomi SU7 resmi olarak 28 Mart'ta piyasaya sürülecek" diye yazdı. Duyuruya, ilk kez Aralık ayında basına tanıtılan yeni aracın bir fotoğrafı da eşlik etti.

Haberin Devamı

Şirketin hisseleri, şirketin borsada işlem gördüğü Hong Kong'da öğle vakti yaklaşık yüzde 10 arttı. Xiaomi yazılımı ve elektronik özelliklerle donatılan SU7, Çinli otomobil devi BAIC tarafından üretiliyor. 800 kilometreye (500 mil) varan sürüş menziline sahip pilleri, Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin yanı sıra yerli pil devi CATL tarafından sağlanıyor.

Lei Aralık ayında, "Hedef, 15 ila 20 yıllık sıkı çalışmayla dünyanın en büyük beş otomotiv üreticisinden biri olmak" dedi.

Etiketler