Borsa güne yatay başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa güne yatay başladı
BİST 100 endeksi 9147 puandan işlem görüyor.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,1 yükselişle 9147 puandan başladı.
Dolar 32,044 TL, euro ise 35,107 TL seviyesinde. Serbest piyasada ise gram altın 2424 TL'den işlem görüyor.
Etiketler
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?