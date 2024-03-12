Borsa güne yatay başladı | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,1 yükselişle 9147 puandan başladı. Dolar 32,044 TL, euro ise 35,107 TL seviyesinde. Serbest piyasada ise gram altın 2424 TL'den işlem görüyor.

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