Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 1.1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK DEĞİŞMEDİ



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,6 arttı.

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