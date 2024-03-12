  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de
‹ Önceki Haber Ford'a gümrük tarihinin en büyük cezalarından biri kesildi Ford'a gümrük tarihinin en büyük cezalarından biri kesildi Sonraki Haber › Xiaomi ilk elektrikli otomobilin çıkış tarihini duyurdu Xiaomi ilk elektrikli otomobilin çıkış tarihini duyurdu

Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de

12.03.2024 - 09:02 | Son Güncelleme :
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi Resmi Gazete'de | Ekonomi Haberleri

... Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7499 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Emeklilerin bayram ikramiyesini 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkaran madde de bu kanun içerisinde yer alarak yürürlüğe girdi. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta (1-9 Nisan tarihlerinde) hesaplara yatması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.161 Değişim: 0,32% Hacim : 54.152 Mio.TL Son veri saati : 14:44
Düşük 9.090 12.03.2024 Yüksek 9.193
Açılış: 9.148
32,0460 Değişim: 0,08%
Düşük 31,9669 12.03.2024 Yüksek 32,0629
Açılış: 32,0215
35,0730 Değişim: 0,17%
Düşük 34,9547 12.03.2024 Yüksek 35,1693
Açılış: 35,0132
2.238,81 Değişim: -0,36%
Düşük 2.236,39 12.03.2024 Yüksek 2.251,29
Açılış: 2.246,94
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.