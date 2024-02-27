Uzmanlardan flaş uyarı: Piyasalardaki yapay zeka coşkusu bir balon mu? | Teknoloji Haberleri

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın bir günde 277 milyar dolar değer artışı açıklaması ile başlayan piyasalardaki yapay zeka rallisi sürüyor. Ancak bazı uzmanlar hisselerdeki bu değer artışlarının 90'lar sonundaki 'Dotcom Balonu' adı verilen krizle benzerlikler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Küresel borsalarda yapay zeka rallisi sürerken yapay zeka ve çip teknolojilerine yatırım yapan firmalarının hisseleri de yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri bir günde 277 milyar dolardan fazla değerlenmişti. Nvidia'yı birçok çip ve yapay zeka teknolojileri üreticileri izlemişti.

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Birçok yatırımcı yatırımlarını geleceğin teknolojisi olan yapay zekada değerlendiriyor. Ancak bu ralliye temkinli yaklaşanlar da yok değil. 6.6 milyar dolar serveti olan milyarder yatırımcı Mark Rowan'ın yatırım şirketi Apollo Global Management'in baş ekonomisti Torsten Slok da bu ralliye oldukça temkinli bakıyor. Fortune'a konuşan Slok, yayımladığı notta "Bugün S&P 500'deki en iyi 10 şirket, 1990'ların sonundaki teknoloji balonu sırasındaki ilk 10 şirketten daha fazla değerleniyor " dedi.

'DOTCOM BALONU'

'Dotcom Balonu' olarak adlandırılan olay, internetin yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde yaşandı. 90'ların sonunda oldukça değerlenen internet şirketleri yattırımlarının karşılığını alamamış ve 2000 yılının Mart ayında değer kaybederek krize yol açmıştı.

NVIDIA BİR GÜNDE COCA COLA'NIN TOPLAMINDAN FAZLA DEĞERLENDİ

Nvidia, geçtiğimiz Perşembe günü Coca-Cola veya Bank of America'nın toplam değerinden daha fazla bir miktara eşit olan, 277 milyar dolar kazanarak tarihteki en büyük piyasa değeri artışını açıkladı. Nvidia, bu ayın başında bir başka teknoloji şirketi Meta'nın 200 milyar dolarlık değerlenmesini tarihe gömdü.

Özellikle sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin yapay zeka odaklı video programı Sora'yı piyasaya sürmesi, bu teknolojiye olan ilgiyi daha da arttırdı. Yapay zeka teknolojisinin düzgün çalışması için yüksek hızlı işlemciler gerekmekte. Çip üreticisi Nvidia'nın değeri bu yüzden artıyor. Hatta çip teknolojilerin Çin'e ihracının yasaklanması ile Nvidia, ABD'nin ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda.

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