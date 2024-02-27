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PlayStation çalışanlarına Sony'den kötü haber

27.02.2024 - 17:15 | Son Güncelleme :
PlayStation çalışanlarına Sony'den kötü haber | Teknoloji Haberleri

PlayStation'un çatı şirketi Sony Interactive Enrertainment, çalışanlarının yüzde 8'ini işten çıkaracağını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japon teknoloji devi Sony'nin eğlence, video oyunları bölümü Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8′ini işten çıkaracağını duyurdu. Şirket video konsol bölümü PlayStation'dan ise 900 kişi ile yolların ayrılacağını bildirdi. 

Birimin Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, çalışanlara gönderdiği bir e-postada "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra işi büyütmeye ve şirketi geliştirmeye devam etmek için yapılması gereken değişiklikler netleşti" dedi. 

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LONDRA STÜDYOSU KAPANACAK 

CEO, şirketin tüm bölgelerindeki çalışanların işten çıkarmalardan etkileneceğini de sözlerine ekledi. PlayStation’ın Londra stüdyosu tamamen kapanacak ve diğer birçok stüdyoda da çalışan sayısı azaltılacak. 

Japon oyun devi, oyunlara talebin azaldığı yönündeki uyarısının ardından 14 Şubat’ta amiral gemisi PlayStation 5 konsolunun satış tahminini düşürdü. Sony,  Mart ayında sona eren mali yılda 21 milyon adet PS5 satmayı beklediğini açıklamıştı. Daha önceki tahmin 25 milyon konsol satılması yönündeydi. Duyurunun ardından şirketin hisseleri sert bir düşüş yaşadı .

Analistler, Sony’nin konsola olan ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl PlayStation 5′in geliştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmek için harekete geçebileceğini tahmin ediyor. 


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