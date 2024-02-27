Marmaray'dan yeni rekor | Genel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın günlük 737 bin 981 yolcuya ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki Marmaray hattının 24 Şubat 2024 tarihinde bir günde 737 bin 981 yolcu taşıyarak rekor kırdığını açıkladı. 43 istasyondan oluşan bir tren hattı olan Marmaray, İstanbul'un iki yakası arasında hizmet veriyor. Hat, boğazın altından geçen Marmaray Tüneli ile Avrupa ve Asya kıtalarını birbirlerine bağlıyor.

Rekorların aracı Marmaray’dan yeni başarı;



🗓️24 Şubat tarihinde,

🚻Günlük 737 bin 981 yolcu ile rekorumuzu tazeledik. 🚇#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/WvbcG5HZA9 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 27, 2024

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