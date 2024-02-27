Toyota yüz binlerce aracı geri çağırıyor | Genel Haberler

Toyota Motor, ABD'de 280 bin 663 aracı servislere geri çağırma kararı aldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Toyota geri çağırma işlemlerine devam ediyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Toyota'nın 280 bin 663 kamyonet ve SUV'u geri çağıracağını ve araçlar boştayken ve fren uygulanmadığında ortaya çıkan beklenmedik hareketlerle ilgili endişeleri gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını açıkladı.

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Otorite, etkilenen araçlarda şanzıman kontrol ECU (elektronik kontrol ünitesi) yazılımı için ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını duyurdu.

2022-2024 MODELLERİ İLGİLENDİRİYOR

Geri çağırma, 2022 ve 2024 yılları arasında üretilen belirli Tundra, Tundra hibrit ve Lexus LX600 araçlarının yanı sıra geçen yıl üretilen Sequoia SUV'ları da kapsamakta.

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