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Twitter'ın reklam alması durduruldu

19.01.2021 - 08:48
Twitter'ın reklam alması durduruldu | Teknoloji Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanarak Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın reklam alması durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin, artık Türkiye'den reklam alamayacağını bildirdi.

Sayan, yerli sosyal medya uygulaması Yaay ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasanın 3'ncü aşaması olan reklam yasağının, Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "7253 sayılı yasa gereği Türkiye'ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak" ifadelerini kullandı.

Reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurgulayan Sayan, ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini bildirdi.

Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkür eden Sayan, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol.

Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz."


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