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2.7 milyon satışla gayrimenkul rekoru

19.01.2021 - 08:55
2.7 milyon satışla gayrimenkul rekoru | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 678 bin gayrimenkul el değiştirdi. Bu rakam, satış adedinde, satış değerinde ve tapu harcında tüm zamanların da rekoru olarak kayda girdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye genelinde geçen yıl 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Elde edilen harç geliri ise 18.2 milyar liraya yaklaştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, 2020'de Türkiye genelinde gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satış adedinde, satış değerinde ve tapu harcında tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl 2 milyon 678 bin 74 adet gayrimenkul el değiştirdi. Söz konusu rakam, 2019'da 2 milyon 338 bin 269 adet olarak gerçekleşmişti. Salgına rağmen yüzde 14.5'lik artış yaşandı.Söz konusu rakamın 1 milyon 499 bin 316 adedini konut oluşturdu.

502 MİLYAR LİRALIK DEĞER

Geçen yıl tapuda satışı gerçekleşen gayrimenkuller için ibraz edilen tutar 2019'a göre yüzde 29 artarak 501 milyar 975 milyon 732 bin 74 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alanda 157 milyar 953 milyon lirayla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 46 milyar 986 milyon lirayla Ankara, 34 milyar 604 milyon lirayla İzmir, 19 milyon 596 milyon lirayla Bursa ve 19 milyar 494 milyon lirayla Antalya izledi. Muğla'da 14 milyar 57 milyon liralık, Kocaeli'de 13 milyar 345 milyon liralık, Gaziantep'te 12 milyar 120 milyon liralık, Konya'da 10 milyar 951 milyon liralık ve Mersin'de 10 milyar 599 milyon liralık taşınmaz satıldı. Satış adedinde ilk 10'da yer almayan Muğla'nın, ibraz edilen değerde altıncı sırada olması dikkati çekti.

HARÇLAR YÜZDE 76 ARTTI

Geçen yıl tapuda satışı gerçekleştirilen 2.7 milyon adede yakın taşınmaz için ödenen harç geliri ise 2019'a göre yüzde 76 arttı. Ödenen topma harç tutarı 18 milyar 150 milyon 286 bin liraya yükseldi.


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