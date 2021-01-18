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TOGG inşaatında 1500 kişi çalışacak

18.01.2021 - 17:35
TOGG inşaatında 1500 kişi çalışacak | Ekonomi Haberleri

TOGG'un Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, 2021 yılı planları doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlandığı ve Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği aktarıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği bildirildi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Paylaşımda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi.

"BOYA ENERJİ VE GÖVDE BİNALARININ ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Paylaşılan video içerisinde ise şunlar kaydedildi: "Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı. Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 200 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane. Alt yapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin."


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