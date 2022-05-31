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Teknoloji Start-up’larına özel fon yatırıma başlıyor

31.05.2022 - 17:46
Teknoloji Start-up’larına özel fon yatırıma başlıyor | Teknoloji Haberleri

Tera Portföy tarafından teknoloji alanındaki girişimlere yatırım yapmak için kurulan Tech Invest Teknoloji Girişim Sermaye Fonu yatırımlara başlıyor.

Tera Portföy’ün teknoloji girişimlerine yatırım yapacak Tech Invest’in yanında oyun alanındaki girişimlere yatırım yapmak için Game Invest Girişim Sermaye Fonu’nu da kurduğunu ve bu alanda ilk fonlardan biri olduğunu hatırlatan Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Oğuz Büktel, “Ülkemiz, hem teknoloji hem de oyun alanında yeni unicornlar çıkaracak potansiyele sahip. Yatırımcılar da bunun farkında. Gerek devletin sağladığı destekler, gerek ülkemizin girişimci havuzu bu alanda büyük fırsatlar sunuyor. Biz de fırsatları en iyi değerlendirecek şekilde hazırlandık. Çok kısa süre içerisinde ilk yatırımlarımızı da ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

“YATIRIMCI İLE GİRİŞİMCİ ARASINDA GÜVEN VEREN KÖPRÜYÜZ”

Büktel, Türkiye’de yakın zamanda ciddi bir girişimcilik ekosistemi oluştuğuna dikkat çekerken, “Start-up’ları tek tek değerlendirmek ve başarılı olacakları seçmek bireysel yatırımcılar için çok zor ve zahmetli bir süreç. Biz bu süreci yatırımcılar adına girişim sermayesi yatırım fonları bünyesinde kurduğumuz danışma ve yatırım komiteleri ile kolaylaştırıyoruz. Çok iyi bir ekip kurduk. Tecrübeli, yüksek network ve birikime sahip bu ekibimiz ile yatırım bekleyen girişimcileri inceliyor, risk analizlerini, potansiyellerini çıkarıyor, yüksek potansiyelli olanları yatırımcılara sunuyoruz. Girişimci için büyük ancak yatırımcı için küçük meblağlarla bu büyük potansiyellere yatırım imkanı sağlıyoruz. Gerek analizlerimiz, gerek çalışma disiplinimiz açısından yatırımcı ve girişimci arasında güven veren bir köprü olmak amacındayız” diye konuştu.

“YENİ FONLAR YOLDA”

Amaçlarının yatırım yapılan şirketlerden değeri milyar dolar üstüne çıkacak ve ülke ekonomisine katma değer yaratacak şirketleri seçip onları büyüme aşamalarında desteklemek olduğunu vurgulayan Büktel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Herkesin kazanacağı bir ekosistemi oluşturuyoruz. Girişimciden yatırımcıya, sermaye piyasalarına kadar herkesin gelir elde etmesi için çalışıyoruz. Ancak elbette, ülkemize teknoloji alanında bir dev kazandırmanın mutluluğu, gururu hiçbir kazanç ile karşılaştırılamaz. O bizim için hep temel motivasyon. Bu sebeple, teknolojinin farklı alanlarında yatırım yapacak yeni fonlar da kuracağız.”


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