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40 kilometrelik ihracat kuyruğu

01.06.2022 - 08:36
40 kilometrelik ihracat kuyruğu | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin artan ihracatı ve Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekât nedeniyle Karadeniz’de bazı limanlar kullanılamayınca sınır kapılarında TIR yoğunluğu arttı. Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarında ihracat ürünü yüklü TIR geçişlerinde artış oldu. Hamzabeyli’de günlük TIR geçişleri 600’den 900’e, günlük 900 TIR’ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ise 1200’e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı. Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli’de 40 kilometreye kadar uzanan TIR kuyruğu, Türk makamlarının Bulgar tarafıyla görüşmesi sonucu azalmaya başladı. Hamzabeyli’de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR parklarında çıkış için bekleyen TIR sayısı ise 4 binden  2 bin 500’e kadar düştü.

BÖYLE KUYRUK GÖRMEDİM

TIR sürücüleri bir haftadır aşırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Meslek hayatı boyunca bu denli uzun kuyruğa denk gelmediğini söyleyen sürücü Mustafa Öztürk, “Bu 1 aydır sürüyor. Hayatımda böyle bir sıraya hiç denk gelmedim. Ama bu gidişle daha da kötü olacak. Bulgaristan’ı geçmek 2-2.5 saati buluyor. Kapıkule’den gelen arabalar da var. Yoğunluğun sebeplerinden birisi de o. Burada tesis olması lazım” dedi.

‘1 HAFTADIR YOLDAYIZ’

En büyük sıkıntıyı yolda beklerken çektiklerini söyleyen Dursun Çalışkan da, “1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Geceleri uyuyamıyoruz. Mülteciler var, arabamıza biniyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz yurt dışına çalışıyoruz. 1 hafta yatan maldan ne olacak? Sıcaktan etkileniyor. Devletimiz sıra durumuna el atsa ve park yapsa daha iyi olur. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne’ye döndüğümde 40 kilometreydi” diye konuştu.

 


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