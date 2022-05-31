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İntegral Yatırım ve Marmara Üniversitesi’nden 'Trading Room' iş birliği

31.05.2022 - 17:38
İntegral Yatırım ve Marmara Üniversitesi’nden 'Trading Room' iş birliği | Genel Haberler

İntegral Yatırım’ın, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde kurduğu ‘İntegral Yatırım Trading Room’ bugün açıldı. ‘İntegral Yatırım Trading Room’ sayesinde öğrenciler, sermaye piyasalarında çalışan bir profesyonelin kullandığı birçok uygulamaya ulaşabilecek, okurken finansal piyasaları uygulamalı öğrenip, deneyim kazanabilecek.

İntegral Yatırım, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ile yaptığı iş birliği kapsamında ‘İntegral Yatırım Trading Room’ projesini hayata geçirdi. ‘İntegral Yatırım Trading Room’da öğrenciler okurken, sermaye piyasalarını bir profesyonel gibi deneyimleyebilecek. İşletme Fakültesi’nde ‘Finansal Ekonomi’ dersini alan öğrenciler, ‘İntegral Yatırım Trading Room’ adı verilen laboratuvardaki bilgisayarlardan, Finnet 2000+, Turkey Data Monitor ve Matrix uygulamalarına ücretsiz erişim imkanı sağlayabilecek ve akıllı ekranlardan finans kanallarını anlık olarak takip edebilecek.

‘İntegral Yatırım Trading Room’un açılış töreninde konuşan İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, “Sermaye piyasalarındaki bilgimizi ve uzmanlığımızı, bu piyasalara ilgi duyan gençler ile paylaşmak, onlara bu bağlamda yol gösterici olmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. İşletme Fakültesi içerisinde açmış olduğumuz ‘İntegral Yatırım Trading Room’ ile bu alanda eğitim alacak öğrenciler, sermaye piyasalarında çalışan bir profesyonelin ulaşabildiği birçok uygulamayı bu laboratuvarda öğrenecek ve finansal piyasalara ilişkin pratik yapıp deneyim sahibi olabilecekler” dedi. Yeni mezunların profesyonel hayata geçişte zorluklar yaşadıklarını gözlemlediklerini kaydeden İbrahim Taşdoğan, ayrıca finans piyasalarında da nitelikli çalışanlara oldukça ihtiyaç olduğunu belirtti ve “Bu attığımız adım ile çözümün bir parçası olabilmek bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu. İntegral Yatırım’daki uzmanların da zaman zaman burada öğrenciler ile bir araya geleceklerini ve seminerler verebileceklerini aktaran İbrahim Taşdoğan, burada eğitim gören öğrencilerin bazılarına da staj olanağı sunabileceklerini de sözlerine ekledi.

İŞ HAYATINA HAZIR OLACAKLAR

Öğrencilerin okurken deneyim kazanmalarının oldukça önemli olduğunu belirten Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, “Biz eğitimcilerin en büyük sorumluluklarından biri de gençlerimizi, öğrencilerimizi gerçek hayata hazırlamaktır. Biz de bu sorumluluğun bilinci ve Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Hakan Yıldırım’ın desteği sayesinde İntegral Yatırım ile çok önemli bir projeye imza attık. ‘İntegral Yatırım Trading Room ile İşletme Fakültesi’nde okuyup ‘Finansal Ekonomi ‘derslerini seçecek öğrencilere çok değerli bir deneyim imkânı sunacağız” şeklinde konuştu.

2022-2023 bahar döneminde ‘Finansal Ekonomi ‘derslerini bu laboratuvarda işleyip uygulamalı olarak yapacaklarını belirten Prof. Dr. Burak Arzova, İntegral Yatırım Trading Room’daki dersliklerin onlarca öğrenciye aynı anda eğitim verilebileceğini belirterek “Üniversite özel sektör iş birliği çerçevesinde öğrencilerin piyasaya hazır hale getirilmesini amaçlamaktayız” dedi.

Açılış törenine; İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova katıldı.


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