Teknoloji devinden flaş karar! 1000 kişi işten çıkarılıyor | Teknoloji Haberleri

E-ticaret sitesi eBay, teknoloji dünyasındaki küçülme nedeniyle yaklaşık 1000 çalışanı ile yollarını ayıracağını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



E-ticaret sitesi eBay, şirketin işgücünün yüzde 9′unu, yani yaklaşık 1000 tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi. Bu açıklamanın ardından hisse senetleri3′ten fazla yükseldi.

eBay’in CEO’su Jamie Iannone, eBay’in genel çalışan sayısının ve harcamalarının şirket büyümesini geride bıraktığı için işten çıkarmaların gerekli olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Iannone, "Bunun üstesinden gelmek için, uçtan uca deneyimi geliştirmek ve dünya genelindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla belirli ekipleri uyumlu hale getiren ve birleştiren organizasyonel değişiklikler uyguluyoruz. Kısa bir süre içerisinde rolleri ortadan kalkan çalışanlarımıza bildirimde bulunmaya ve gerekli alanlarda istişare sürecine girmeye başlayacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan işten çıkarmaların ardından teknoloji şirketleri, tüketici ve işletme harcamalarına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle Ocak ayında pozisyonlarını kapatmaya devam etti

Ocak ayının başlarında eBay, bir grup eski çalışanı tarafından ortaya atılan taciz ve mobbing suçlamaları ile ilgili anlaşma yoluna gittiklerini ve 3 milyon dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Etiketler